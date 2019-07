Bella Thorne, dezvăluiri despre identitatea sa sexuală: „Sunt de fapt pansexuală”

Actriţa americană Bella Thorne a vorbit despre identitatea sa sexuală, dezvăluind că este pansexuală, informează marţi Press Association.



"Îţi place ceea ce îţi place", a explicat vedeta, care se identificase anterior ca bisexuală.



Fostul copil-vedetă al Disney, în prezent în vârstă de 21 de ani, a declarat însă recent pentru Good Morning America că nu ia în considerare genul sau sexul atunci când se află în căutarea unui partener.



"Sunt de fapt pansexuală şi nu ştiam asta. Cineva mi-a explicat foarte bine ce înseamnă asta. Îţi plac fiinţele. Îţi place ceea ce îţi place. Nu trebuie să fie o fată sau un tip, un el sau o ea, asta sau cealaltă. E vorba de a-ţi plăcea o personalitate (...) o fiinţă", a povestit vedeta citată de Agerpres.



Thorne se află în prezent într-o relaţie cu cântăreţul italian de pop Benjamin Mascolo şi a postat fotografii din vacanţa petrecută alături de acesta în Sicilia luna trecută.



Actriţa, care a devenit faimoasă în rolul CeCe Jones din serialul de pe Disney Channel "Shake It Up", din 2010 până în 2013, a avut anterior o relaţie cu vedeta de pe internet Tana Mongeau şi cu rapperul american Mod Sun.



Bella nu este, de altfel, prima celebritate care se identifică ca pansexuală. Solistul trupei rock Panic! At The Disco, Brendon Urie, şi cântăreaţa Janelle Monae au făcut o astfel de dezvăluire anul trecut.