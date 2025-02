Black Sabbath anunţă un concert uriaş în oraşul natal pentru ultima reprezentaţie live a lui Ozzy Osbourne

Membrii originali ai trupei Black Sabbath vor susţine, în această vară, primul lor concert din ultimele două decenii, care va fi şi ultima reprezentaţie live a lui Ozzy Osbourne, scrie News.ro.

Black Sabbath, formată din Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler şi Bill Ward, va apărea pe stadionul Villa Park din oraşul lor natal, Birmingham, în 5 iulie, pentru un eveniment intitulat „Back To The Beginning”.

Va fi ultima reprezentaţie live a lui Osbourne. Vor cânta şi Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax şi Mastodon.

Va exista, de asemenea, un „supergrup de muzicieni” care îi include pe Duff McKagan şi Slash de la Guns 'n' Roses, Billy Corgan de la The Smashing Pumpkins, Fred Durst de la Limp Bizkit şi Tom Morello de la Rage Against The Machine.

Directorul muzical Tom Morello a declarat: „Acesta va fi cel mai mare spectacol de heavy metal din toate timpurile”.

Biletele pentru „Back To The Beginning” vor fi puse în vânzare vineri, 14 februarie, la ora 10:00 GMT.

Toate profiturile obţinute în urma concertului vor merge către Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital şi Acorn Children's Hospice.

Black Sabbath, înregistrare din 1970

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : S.S.