Vedeta pop galeză Bonnie Tyler cântă din nou despre „iubire, lumină şi pace” şi îi aminteşte pe „cei care trăiesc în continuare în inimile noastre”, în single-ul său de Crăciun lansat postum, transmite vineri DPA.

Cântăreaţa, al cărei nume real este Gaynor Hopkins, a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani, pe 8 iulie, după ce a fost tratată la terapie intensivă şi plasată în comă indusă, în urma unei intervenţii chirurgicale intestinale de urgenţă.

Fanii pot asculta din nou vocea inconfundabilă, uşor răguşită, a artistei în cea mai recentă piesă a sa, „Love, Light And Peace” („Iubire, lumină şi pace”), lansată vineri. Această piesă festivă este ultima înregistrată de Tyler şi conţine un mesaj de adio rostit spontan: „Tuturor, noapte bună”.

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Piesa este presărată cu elemente specifice sărbătorilor - precum sunete de clopoţei de sanie şi referinţe la îngeri - iar versurile despre durere şi pierdere capătă o nouă semnificaţie în contextul decesului său: „Binecuvântaţi sunt cei care trăiesc în continuare în inimile noastre. În cinstea celor mai buni dintre ei”.

Cântecul a fost scris de Chrissie Hammond şi Terry Britten. Cel din urmă a colaborat cu Tyler la albumul ei de debut din 1977, „The World Starts Tonight”.

Tyler a devenit celebră în special datorită hitului din anii '80 „Total Eclipse Of The Heart”, piesă care i-a adus faimă internaţională şi a urcat pe primul loc în topurile din Regatul Unit şi Statele Unite. Albumul „Faster Than The Speed of Night”, care includea acest mare succes, a ocupat, de asemenea, primele poziţii în topuri, devenind singurul album al cântăreţei care a ajuns pe locul întâi în Regatul Unit.

Editor : Sebastian Eduard