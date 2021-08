Britney Spears, reacție explozivă după ce și-a luat prima tabletă la 39 de ani: „Simt că viața mi se schimbă în timp ce vorbesc”

Britney Spears, care duce o luptă acerbă pentru a ieși de sub tutela tatălui și a-și recăpăta dreptul asupra averii ei, a explodat de bucurie în momentul în care a primit permisiunea de a-și cumpăra și a deține prima tabletă din viața ei. Cântăreața în vârstă de 39 de ani a făcut anunțul pe contul de Instagram, iar bucuria aceasteia este extrem de mare.

Britney Spears: Vești minunate! Mi-am luat primul meu iPad astăzi. Eram în grădină, munceam, când am venit în bucătărie și am văzut ceva ce am comandat. Este un iPad nou. Sunt foarte emoționată. Copiii mei au avut, eu nu am avut niciodată. Este o zi incredibilă. Am avut întotdeauna un telefon micuț, dar acum acest iPad este în mâinile mele și simt că viața mi se schimbă în timp ce vorbesc. Sunt foarte emoționată.

Cântăreața în vârstă de 39 de ani se află sub tutela tatălui ei din 2008. În luna iunie, vedeta a cerut unui judecător să pună capăt tutelei „abuzive” din ultimii 13 ani şi l-a reclamat pe tatăl ei pentru controlul exercitat asupra vieţii ei. Ea a dezvăluit că aranjamentul cere să folosească metode contraceptive şi o împiedică să se recăsătorească.

„Sunt traumatizată. Nu pot să dorm, sunt deprimată și furioasă și plâng în fiecare zi”, i-a spus Britney judecătoarei în declarația de 20 de minute acordată prin telefon.

Editor : A.P.