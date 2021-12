Bruce Springsteen şi-a vândut catalogul muzical pentru 500 de milioane de dolari

Cântăreţul Bruce Springsteen, care are în palmares 20 de trofee Grammy, şi-a vândut catalogul muzical către Sony Music pentru suma de 500 de milioane de dolari.

În urma tranzacţiei, Sony va deveni proprietarul catalogului integral al legendarului muzician, care include albumul ''Born In The U.S.A'', certificat de 15 ori cu disc de platină, şi ''The River'', certificat de cinci ori cu disc de platină, a relatat Billboard.

În ultimul an, au fost semnate mai multe acorduri pentru vânzarea unor cataloage muzicale care includ muzica unor artişti precum David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young şi Carole Bayer Sager, scrie Agerpres.

Warner Music a cumpărat drepturile globale pentru catalogul muzical al lui David Bowie în septembrie, iar Bob Dylan şi-a vândut catalogul muzical, care conţine peste 600 de melodii, în decembrie anul trecut casei de discuri Universal Music Group la un preţ de achiziţie de 300 de milioane de dolari.

Editor : A.P.