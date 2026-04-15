Cântăreața Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală: poliția investighează fapte din urmă cu 16 ani. Cine este presupusa victimă

Actrița australiană Ruby Rose a declarat că Katy Perry ar fi agresat-o sexual într-un club de noapte din Melbourne în urmă cu 16 ani. În replică, artista americană a calificat acuzațiile drept „minciuni periculoase și iresponsabile”. Poliția din Australia a deschis o anchetă, scrie The Times.

Ruby Rose, o actriță australiană cunoscută pentru rolurile din „Orange Is the New Black” și „Batwoman”, a făcut acuzația duminică, pe rețelele de socializare. Un reprezentant al lui Perry, vedeta pop care are acum o relație cu fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau, a negat acuzația.

„Acuzațiile răspândite pe rețelele de socializare de Ruby Rose la adresa lui Katy Perry nu sunt doar categoric false, ci sunt minciuni periculoase și nesăbuite”, se arată în declarație. „Doamna Rose are un istoric bine documentat de acuzații publice grave pe rețelele de socializare împotriva diverselor persoane, acuzații care au fost negate în repetate rânduri de cei vizați.”

Miercuri, poliția din statul australian Victoria a declarat într-un comunicat: „Detectivii echipei de investigare a infracțiunilor sexuale și a abuzurilor asupra copiilor din Melbourne anchetează [o presupusă] agresiune sexuală care a avut loc în Melbourne în 2010. Poliția a fost informată că incidentul a avut loc într-un local autorizat din cartierul central de afaceri al orașului Melbourne. Deoarece ancheta este încă în curs, ar fi nepotrivit să facem alte comentarii în acest stadiu.”

Rose, în vârstă de 40 de ani, a acuzat-o pe Perry, în vârstă de 41 de ani, pe platforma de socializare Threads, în timp ce răspundea la o postare despre comentariile cântăreței cu privire la prestația lui Justin Bieber la festivalul Coachella.

„Katy Perry m-a agresat sexual la clubul de noapte Spice Market din Melbourne. Cui îi pasă ce crede ea”, a spus Rose. Ea a susținut că Perry „și-a frecat… vaginul de fața mea”. Rose a spus că avea puțin peste 20 de ani la momentul presupusei întâlniri.

„Mi-a luat aproape două decenii să spun asta public”, a spus ea. „Deși sunt foarte recunoscătoare că am rezistat suficient de mult pentru a-mi găsi vocea, acest lucru arată cât de mare este impactul traumei și al agresiunii sexuale.”

Foto: Profimedia

Răspunzând fanilor pe Threads, Rose a spus că, atunci când și-a amintit inițial presupusa agresiune, „am transformat-o într-o «poveste amuzantă de beție», pentru că nu știam cum altfel să o gestionez”.

Rose a spus că nu a vorbit despre presupusul abuz deoarece Perry o ajutase să obțină o viză pentru SUA. Actrița a adăugat că „nu este interesată să depună o plângere” cu privire la incident.

„Nu ai nevoie ca oamenii să te creadă, trebuie doar să scoți asta din corpul tău sărman înainte să-ți provoace cancer”, a spus ea.

Rose, care a afirmat că a fost violată de „numeroși” bărbați, le-a spus urmăritorilor săi că există martori care îi pot confirma povestea, precum și fotografii.

„Dar ea [Perry] este mai mult decât binevenită să mă dea în judecată (nu o va face, pentru că s-a întâmplat, am fotografii și s-a întâmplat literalmente în public, în fața mai multor martori)”, a scris Rose.

Katy Perry, ale cărei hituri includ „I Kissed a Girl”, „Firework” și „The One that Got Away”, a participat la festivalul de muzică Coachella din California, SUA, în weekend, alături de Justin Trudeau.

Editor : B.E.