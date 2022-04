Cariera lui Will Smith suferă. Producția celui de-al patrulea film „Bad Boys” a fost oprită. Alte studiouri au luat decizii similare

Cariera lui Will Smith are de suferit, după scandalul pe care actorul l-a provocat la premiile Oscar. Producţia celui de-al patrulea film din seria „Bad Boys” a fost oprită. Şi alte studiouri care aveau proiecte cu Will Smith au luat decizii similare. Pare că vor să vadă cât de grav e afectată reputaţia vedetei, înainte să ia o hotărâre finală.

Bad Boys fost regizat de Michael Bay şi a avut un buget 19 milioane de dolari.

Prima peliculă a avut încasări de 141 milioane $ în toată lumea. Al doilea film Bad Boys, regizat tot de Michael Bay, a apărut în 2003.Bad Boys 2 avut un buget de 130 de milioane de dolari. A fost un succes financiar, cu încasări de 273 de milioane de dolari.

Al treilea film film a avut un buget de 90 de milioane $. Încasările au depășit 420 de milioane de dolari.

Este filmul cu cele mai mari încasări din franciza Bad Boys.

Will Smith a decis să demisioneze din Academia Oscarurilor după ce l-a pălmuit pe actorul de comedie Chris Rock în timpul ceremoniei de premiere de anul acesta, a declarat într-un comunicat actorul laureat cu premiul Oscar pentru cel mai bun rol principal masculin, transmite sâmbătă AFP.

Will Smith a fost subiectul dezbaterilor pe internet, după un moment violent la Gala Oscar. Actorul a urcat pe scena și l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock, după ce acesta a făcut o glumă despre soția sa. Rock a spus că se așteaptă să o vadă pe Jada Pinket Smith în „G.I. Jane” 2. A fost o aluzie la faptul că actrița este rasă în cap.

Editor : Liviu Cojan