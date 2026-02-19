Live TV

Cauza morții lui Peter Greene, celebru pentru rolurile din „Masca” și „Pulp Fiction”, a fost dezvăluită. Este considerată accidentală

Data publicării:
peter greene
Peter Greene Foto: Profimedia Images

Actorul Peter Greene, celebru pentru rolurile negative, precum cel al sadicului agent de securitate Zed din „Pulp Fiction”, a murit după ce s-a împușcat accidental în axilă, a declarat miercuri medicul legist din New York.

Anunțul a fost făcut la două luni după ce Greene, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit mort pe 12 decembrie în apartamentul său din Lower East Side din Manhattan.

„Cauza morții: Plagă prin împușcare la nivelul axilei stângi cu rănirea arterei brahiale”, a precizat medicul, citat de NBC News. Moartea este considerată accidentală.

Biroul medicului legist nu a oferit alte detalii.

Peter Greene a interpretat personajul Zed, un paznic sadic şi violator, în filmul lui Quentin Tarantino din 1994, „Pulp Fiction”, şi a fost cunoscut şi pentru rolul personajului negativ Dorian din filmul lui Jim Carrey, „The Mask” (Masca), tot din 1994.

 În plus faţă de rolurile secundare, Greene a jucat în filmul din 1993 „Clean, Shaven”, în care a interpretat un bărbat cu schizofrenie care este suspectat de crimă şi care, uneori, se automutilează.

Greene a avut roluri şi în „The Usual Suspects” şi „Training Day”, printre altele.

Greene a interpretat rolul lui Redfoot în „The Usual Suspects”, cel care informează banda de criminali despre o oportunitate de a jefui un bijutier şi care sfârşeşte prin a fi ucis în timpul jafului.

În „Training Day”, Greene a interpretat rolul lui Jeff, un detectiv care este împuşcat de Alonzo Harris - interpretat de celebrul Denzel Washington - în timp ce grupul corupt încearcă să inventeze o poveste pentru a acoperi uciderea cu sânge rece a unui fost ofiţer de narcotice. După ce Harris îl ucide pe fostul ofiţer de narcotice în casa sa, Greene, în rolul detectivului, acceptă să fie împuşcat în vesta sa antiglonţ pentru a face să pară că poliţia a tras prima.

Greene s-a născut în Montclair, New Jersey, pe 8 octombrie 1965. A început să joace în filme la vârsta de 20 de ani, în timp ce locuia în New York, potrivit biografiei sale de pe site-ul IMDB. Greene, care în anii 90 s-a luptat cu dependenţa de heroină şi cocaină, nu avea copii şi nu a fost căsătorit. El lasă în urmă o soră şi un frate.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
putin
2
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
5
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
peter greene
A murit Peter Greene, cunoscut pentru rolurile celebre din „Masca” și „Pulp Fiction”. Actorul avea 60 de ani
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan dă mâna cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO
Nicuşor Dan participă azi la Consiliul pentru Pace de la Washington...
pomi cu zapada
Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna...
F-16 România
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Armata SUA e pregătită să atace Iranul încă din acest weekend...
Ultimele știri
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein
Un bărbat a fost prins sub acoperișul prăbușit al unei anexe din cauza zăpezii, în Ploiești. Pompierii l-au scos în siguranță
Fostul preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoarea pe viaţă pentru că a decretat legea marţială în decembrie 2024
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Alertă de fraudă pe WhatsApp: ”Îmi împrumuți 2000 de lei până diseară?” Reprezentanta unui cunoscut ONG a...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Fostul star a lui Liverpool și al naționalei Angliei, abuzat sexual în tinerețe! Mărturie tulburătoare: ”Dacă...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut ”praf” pe Chivu: ”Să-și clătească gura când vorbește despre tatăl meu! Asta arată meschinăria lui”
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...