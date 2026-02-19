Cauza morții lui Peter Greene, celebru pentru rolurile din „Masca” și „Pulp Fiction”, a fost dezvăluită. Este considerată accidentală

Actorul Peter Greene, celebru pentru rolurile negative, precum cel al sadicului agent de securitate Zed din „Pulp Fiction”, a murit după ce s-a împușcat accidental în axilă, a declarat miercuri medicul legist din New York.

Anunțul a fost făcut la două luni după ce Greene, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit mort pe 12 decembrie în apartamentul său din Lower East Side din Manhattan.

„Cauza morții: Plagă prin împușcare la nivelul axilei stângi cu rănirea arterei brahiale”, a precizat medicul, citat de NBC News. Moartea este considerată accidentală.

Biroul medicului legist nu a oferit alte detalii.

Peter Greene a interpretat personajul Zed, un paznic sadic şi violator, în filmul lui Quentin Tarantino din 1994, „Pulp Fiction”, şi a fost cunoscut şi pentru rolul personajului negativ Dorian din filmul lui Jim Carrey, „The Mask” (Masca), tot din 1994.

În plus faţă de rolurile secundare, Greene a jucat în filmul din 1993 „Clean, Shaven”, în care a interpretat un bărbat cu schizofrenie care este suspectat de crimă şi care, uneori, se automutilează.

Greene a avut roluri şi în „The Usual Suspects” şi „Training Day”, printre altele.

Greene a interpretat rolul lui Redfoot în „The Usual Suspects”, cel care informează banda de criminali despre o oportunitate de a jefui un bijutier şi care sfârşeşte prin a fi ucis în timpul jafului.

În „Training Day”, Greene a interpretat rolul lui Jeff, un detectiv care este împuşcat de Alonzo Harris - interpretat de celebrul Denzel Washington - în timp ce grupul corupt încearcă să inventeze o poveste pentru a acoperi uciderea cu sânge rece a unui fost ofiţer de narcotice. După ce Harris îl ucide pe fostul ofiţer de narcotice în casa sa, Greene, în rolul detectivului, acceptă să fie împuşcat în vesta sa antiglonţ pentru a face să pară că poliţia a tras prima.

Greene s-a născut în Montclair, New Jersey, pe 8 octombrie 1965. A început să joace în filme la vârsta de 20 de ani, în timp ce locuia în New York, potrivit biografiei sale de pe site-ul IMDB. Greene, care în anii 90 s-a luptat cu dependenţa de heroină şi cocaină, nu avea copii şi nu a fost căsătorit. El lasă în urmă o soră şi un frate.

