Ce ar fi dus la despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban. Declarația publică făcută de cântărețul de muzică country soției sale

Keith Urban and Nicole Kidman attend the 60th Academy of Country Music Awards at Omni Frisco Hotel at The Star on May 08, 2025 in Frisco, Texas. Photo: Ozzie B/imageSPACE Credit: Imagespace/Alamy Live News
Nicole Kidman și Keith Urban. Foto: Profimedia

Vestea că Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani împreună a fost un șoc atât pentru prieteni, cât și pentru fani, scrie The Times. Aniversarea lor a fost în iunie, iar în mai erau împreună pe covorul roșu la Premiile Academiei de Muzică Country din Texas.

În ciuda faptului că mariajele de la Hollywood tind să fie scurte și rareori de lungă durată, această uniune părea să aibă multe de oferit, iar publicul curios a considerat-o pe viață: persoane sensibile, mature și creative, pregătite să depună munca grea necesară. A auzi că la 58 și 57 de ani și după aproape două decenii împreună, au decis să se despartă este surprinzător și trist, notează sursa citată.

Surse sugerează că nu există alte părți implicate și că lipsa de intimitate a dus la despărțire, fiind invocat programul lor încărcat ca un factor major care a contribuit la asta. În ultimele luni, cei doi abia s-au văzut. În timpul verii, Kidman a fost în Marea Britanie pentru filmările la continuarea filmului Practical Magic, iar Urban a fost în turneul său mondial High and Alive din luna mai și urmează să cânte în Hershey, Pennsylvania, joi, departe de casa familiei din Nashville.

Nicole Kidman și Keith Urban. Foto: Profimedia
Mai semnificativ, există sugestii că Urban a fost frustrat nu doar de separarea lor fizică, ci și de indisponibilitatea lui Kidman într-un sens mai larg. Se pare că el i-a spus, în fața prietenilor, că este nemulțumit de distanța tot mai mare dintre ei. Se pare că Urban a inițiat despărțirea și el este cel care s-a mutat din casa familiei, iar Kidman a fost luată prin surprindere.

Unii au sugerat că Urban trebuie să fi suferit din cauza faptului că a trecut pe locul doi în spatele lui Kidman în toți acești ani. Poate că nu a fost de acord cu insinuările ocazionale că cariera sa a luat cu adevărat avânt cam în perioada în care s-au căsătorit.

Când a câștigat la Premiile Academiei de Muzică Country în luna mai, părea cu siguranță extrem de încântat, dar nu a pierdut timpul mulțumindu-i soției sale, folosindu-i numele complet, Nicole Mary, și adăugând: „Te iubesc, fetițo”. Aceasta avea lacrimi în ochi. În limuzină, în drum spre casă, păreau mai fericiți ca niciodată. Se pare că patru luni reprezintă o perioadă foarte lungă într-o căsnicie din lumea showbiz-ului, conchide The Times.

