Ce note a primit România la Eurovision. Jurii de specialitate din 18 țări nu i-au acordat Alexandrei Căpitănescu niciun punct

Juriul din Republica Moldova a acordat doar 3 puncte României, în timp ce votul popular a venit cu punctajul maxim – prilej de discuții aprinse pe rețelele sociale. În final, Alexandra Căpitănescu și „Choke Me” s-a plasat pe locul 3, cel mai bun rezultat românesc din istoria Eurovision. Iată cum arată situația voturilor primite de România, din partea tuturor votanților.

România a primit un total de 296 de puncte la ediția din 2026 a Eurovision, 64 din partea juriului de specialiști și 232 din parte publicului.

De remarcat că punctele venite din partea publicului au fost de 3 ori și jumătate mai multe decât cele acordate de juriu. A fost un singur juriu care ne-a acordat 12 puncte (Luxemburg), iar acesta a fost o excepție. În rest jurii din 18 țări nu ne-au acordat niciun punct, iar alte 9 țări au acordat punctaje de 1, 2 sau 3.

Per total, cele mai multe puncte, România le-a primit de la Luxemburg (22), urmată de Italia, Cehia, Moldova, Polonia (câte 15 puncte din fiecare) și Norvegia, San Marino și Ucraina (13 puncte fiecare).

Puncte mai puține am primit din Germania (1) și Austria (3).

Țările cu puternice comunități românești au reacționat mixt. Dacă în Moldova am primit 12 puncte din partea publicului și în Italia 10, din Marea Britanie și Franța au venit câte 8 puncte, iar din Germania nu a venit decât 1 punct.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și

Revoltă în R. Moldova după punctajul dat României la Eurovision: De neînțeles votul juriului, total diferit de ce a votat publicul





Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după rezultatul de la Eurovision 2026: „România, pe locul 3, e nebunie!”







Editor : Sebastian Eduard