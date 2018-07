Ce șanse are un festival UNTOLD la București?

Un turist străin care vine la UNTOLD mai recomandă festivalul altor trei. Peste trei zile începe la Cluj-Napoca UNTOLD, cel mai mare eveniment muzical din România, ajuns deja la a patra ediție. Edy Chereji, director de marketing și comunicare, a vorbit la Digi24 despre provocările pe care le aduce un astfel de festival, cu ce costuri și cu ce beneficii se face, cum sunt plătiți artiștii, dar și ce sanșe sunt ca după UNTOLD la Cluj și NEVERSEA la Constanța - două afaceri în creștere - și Bucureștiul să găzduiască un eveniment similar.

Cum a venit ideea organizării UNTOLD?

Edy Chereji: A fost o idee îndrăzneață, în 2014, de fapt, înainte de prima ediție am lucrat cam cu un an înainte la această dorință de a face un prim festival major în România, festival major însemnând un festival care să strângă peste 50.000 de oameni pe zi și ideea acestui festival a pornit de la Bogdan Buta, cel care a avut această viziune și a reușit să coaguleze apoi în jurul lui câțiva oameni care au înțeles viziunea lui și - unul dintre acești oameni sunt și eu - care au dorit să contribuie la crearea unui brand puternic, românesc, care să reușească să fie un bun ambasador al României.

De unde numele festivalului?

Au fost mai multe sesiuni de brainstorming interne, am cochetat în jurul mai multor nume, la un moment dat erau și câteva alăturări de cuvinte, iar la un moment dat s-a născut această idee a unui cuvânt care să exprime o trăire, o experiență, pe care până atunci n-ai mai trăită-o, că asta era și ideea, de a face un festival pe care oamenii nu l-au mai văzut până atunci în România.

Cum ați învățat să faceți un festival?

Ne-am întâlnit și am pus pe foaie toate resursele pe care le aveam fiecare, în primul rând resurse intelectuale - festivalul și ideea UNTOLD au pornit de pe o foaie, au fost câteva idei puse pe o foaie și de acolo s-a dezvoltat totul. În acel moment în care noi ne-am văzut - nu ne vedeam pentru prima dată, acei 7-8-10 oameni care am început unii dintre noi mai colaboraserăm și pe alte proiecte de-a lungul timpului, eu cu Bogdan Buta am fost colegi de generație, de facultate, chiar dacă am studiat pe domenii diferite, dar ne-am întâlnit în diverse activități de ONG. Sigur că nu am fost străini de acest domeniu, toți am cochetat cu această parte de evenimente, din diverse poziții și am fost implicați în organizarea de evenimente la nivelul orașului Cluj-Napoca, unele mai mari, unele mai micuțe, altele care au adus artiști străini pentru prima dată în România, ceea ce ne-a ajutat să învățăm. Pentru a construi și a ne da seama cum vrem să arate acest festival și cum ar trebui să fie poziționat, am călătorit și înainte, să vedem și alte mari festivaluri din întreaga lume și am luat de acolo idei pe care ne-am gândit apoi cum le putem transpune pentru publicul din România și pentru posibilitățile pe care le avem noi aici. Pregătirile pentru festival au început practic cu un an de zile înainte de lansarea primei ediții UNTOLD, după care, în acest bun obicei, de când terminăm o ediție, din septembrie deja, începem și lucrăm pentru ediția ulterioară.

UNTOLD e și un business...

Evident, lucrăm și pe un principiu sănătos de business, încercăm să facem în așa fel, încât festivalul să poată să crească de la an la an, să investim profitul.

Cât e bugetul unui festival ca UNTOLD?

La prima ediție, bugetul a fost de aproximativ 5,5 milioane de euro, după care, în fiecare an el a crescut cu aproximativ 2 milioane, ajungând ca în acest an bugetul să fie de peste 12 milioane de euro.

Comparativ cu alte festivaluri din lume?

Veniturile pe care un festival în străinătate le poate obține în urma vânzării de abonamente și bilete pot fi și de 5-6 ori mai mari decât veniturile pe care reușim să le realizăm noi. Numărul de cumpărători este similar și suntem mândri să spunem că UNTOLD este unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa ca număr de participanți, e în topul primelor cinci festivaluri, dar prețul unui abonament UNTOLD poate să fie și de 3-4 ori mai mic decât la un festival similar din Europa. Suntem atenți să ținem prețul accesibil pentru români, dacă am merge pe prețul festivalurilor din Europa, prețul unui abonament ar fi o problemă pentru publicul din România.

Aveți și mulți străini la UNTOLD. Încercați să-i atrageți, mai ales prin prețul mic?

E unul din avantajele pe care le folosim în comunicarea noastră în străinătate. Pentru UNTOLD folosim foarte mult Transilvania drept cârlig, pentru a-i face să vină să viziteze atât festivalul, dar și Transilvania ca regiune turistică. La Constanța, de asemenea, folosim ideea unui festival făcut pe plajă, la mare, încercăm să-i motivăm să viziteze apoi și litoralul, și Delta Dunării, de aici și campaniile Transilvania All Inclusiv, dar și Romania All Inclusiv de anul acesta, în care cu brățara celor două festivaluri participanții pot vizita diverse obiective turistice în întreaga Românie, cu o gratuitate sau cu o reducere. Să nu uităm un lucru foarte important, care cumva ne poziționează într-un avantaj în comparație cu alte festivaluri din întreaga lume chiar: ar fi numărul de ore de distracție. Cele mai multe festivaluri din lume au un program mai mult de zi, care undeva după miezul nopții, la ora 2:00-3:00 dimineața, își închid porțile. Noi, în schimb, avem un program mult mai flexibil și putem spune că avem aproximativ patru nopți de distracție nonstop.

Ați numărat câți turiști străini ați adus în România?

Anul trecut au fost 33.000 - 34.000 de turiști la UNTOLD, aproximativ 13.000 la NEVERSEA. Anul acesta la NEVERSEA ne-am apropiat de 15.000 - 16.000 de turiști, iar la UNTOLD vom avea o creștere. E interesant fenomenul care se întâmplă. Un turist străin care vine la UNTOLD mai recomandă altor trei.

Câți bani lasă în Cluj festivalul UNTOLD?

Sunt două lucruri care ne motivează: experiența pe care o au participanții, dar și faptul că duce renumele Clujului, Transilvaniei și României peste hotare, al orașului Constanța. Mulți străini care vin aici sau artiști care vin aici vin poate cu niște idei preconcepute despre România și descoperă totuși o țară foarte frumoasă, cu oameni călduroși, dornici de distracție și foarte primitori. Pe partea financiară, la prima ediție Clujului i-au rămas aproape 18 milioane de euro în comunitate, după care sumele au crescut în fiecare an, pentru că a crescut și numărul de participanți, iar anul trecut au fost peste 32 de milioane de euro bani rămași în comunitate, bani care se regăsesc începând de la cei care fac transport, taximetriști, orice altă formă de transport în comun, până la hotelieri, până la oameni care oferă cazare. Nu credem că festivalul UNTOLD sau doar noi suntem cei care ajutăm acest trend ascendent al prețurilor la imobiliare, în Cluj, pe parcursul anului. Sigur că în timpul festivalului, prețurile la cazări, ca peste tot, explodează, dar mândria noastră ca clujeni este că oamenii au înțeles până la urmă că acest festival, ca să devină sustenabil, trebuie să fie susținut în mici componente de fiecare persoană din societate.

Cum sunt comisioanele, plata artiștilor în comparație cu alte festivaluri, dacă biletele sunt de câteva ori mai ieftine?

Plata este similară cu a celorlalte festivaluri și pentru noi e o provocare permanentă această situație.

Nu dau discounturi pentru România?

Nu. Nu există această politică de discounturi pentru artiștii internaționali, artiști care privesc acest lucru, sigur, ca o experiență, plăcerea de a fi pe scenă, dar dincolo de aceasta și de a face lucruri care trec de sfera contractuală - contractual, Armin van Buuren ar trebui să mixeze două ore, dar iată că el în ultimii ani a stat mai mult de cinci ore, chiar șapte ore pe scenă și asta fără să-mi taie o factură ulterior pentru că a stat mai mult - dar dincolo de acest aspect, până la urmă, și pentru ei este o industrie și de cele mai multe ori industria asta are foarte multe componente: o casă de discuri se ocupă doar de drepturile de autor și aceea îți permite să folosești piesele lor peste an, altă companie se ocupă doar de imaginea lor, altă companie se ocupă doar de showurile pe care le au live și atunci, la acest nivel, ei practic au un mod de a tarifa indiferent dacă sunt în Europa sau în State, pentru că vorbim până la urmă de timpul lor și de un angrenaj de oameni din jurul lor care trebuie să fie mulțumit.

Ce e diferit la NEVERSEA față de UNTOLD?

Există un public care se regăsește la ambele festivaluri și aici m-aș referi la București, care e o piață importantă pentru noi. La prima ediție, NEVERSEA a strâns foarte mulți oameni din proximitate, dar la a doua ediție, am început să avem oameni din întreaga Românie. Ca business este în creștere și vrem să construim încă un brand la fel de puternic ca și UNTOLD, care să fie o mândrie și pentru România. Și din acest punct de vedere, nu facem compromisuri în ceea ce privește calitatea evenimentului, a serviciilor pe care le oferim. Și la prima ediție, și la a doua, costurile pe care le-a generat au fost mai mari decât cele preconizate, dar ni le asumăm, pentru că e o provocare să construiești un festival pe plajă, unde nu ai un mediu solid ca la Cluj, dar over all, este un festival care are foarte, foarte mare potențial.

De ce nu faceți UNTOLD-ul la București? Ați face un festival ca UNTOLD la București?

UNTOLD s-a născut în Cluj-Napoca. Noi suntem permanent deschiși la orice fel de oportunități și de discuții în acest sens, avem în vizor să mai dezvoltăm și alte proiecte în România, sigur, nu înseamnă că neapărat de aceeași dimensiune ca UNTOLD sau NEVERSEA sau pe același format, iar în măsura în care există dorință și din partea mediului de afaceri, a autorităților de a dezvolta un alt proiect în oricare alt oraș al României, nu doar București, noi suntem deschiși, suntem dornici să ne punem la masă și să vedem ce poate să iasă, astfel încât să construim ceva care să aibă o identitate și să poată să crească de sine-stătător, fără a fi legat neapărat de UNTOLD sau de NEVERSEA.

V-a cerut cineva vreodată să organizați un festival de genul acesta și în străinătate?

Am avut solicitări și am avut discuții, sigur, foarte incipiente, probabil și din cauza noastră, pentru că noi suntem foarte atenți la ceea ce facem acum și preferăm să nu vorbim foarte mult doar de dragul de a vorbi, preferăm să construim ceea ce avem acum, lucrurile pe care le avem noi în minte, dar am avut câteva discuții în acest sens, au fost oameni străini care au apreciat ceea ce am făcut noi în România și care au văzut potențialul pe care îl au cele două branduri. Niciodată nu spui niciodată și îndrăznim să visăm foarte, foarte sus și universul acesta UNTOLD pe care îl creăm noi acum, la ora actuală are vizibile două proiecte majore: UNTOLD și NEVERSEA, dar în mintea noastră și în planurile noastre mai există și alte proiecte care vor veni să întregească acest univers.

