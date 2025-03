Cele mai bune melodii ale lui Elvis Presley, conform voturilor fanilor

De la emoția crudă din „Heartbreak Hotel” la melancolia obsedantă din „Suspicious Minds”, catalogul lui Elvis Presley se întinde pe mai mult de două decenii și mai multe genuri, definind sunetul rock and roll.

Vocea distinctivă a regelui - cu amestecul său de country twang, putere gospel și sentiment blues - a transformat melodii simple în clasice atemporale.

În timp ce primele sale hituri Sun Records au capturat spiritul rebel al anilor 1950, înregistrările sale ulterioare au demonstrat o profunzime emoțională și o maturitate vocală remarcabile, consolidându-i moștenirea ca unul dintre cei mai influenți interpreți ai muzicii.

Să aruncăm o privire asupra melodiilor despre care fanii sunt de acord că sunt cele mai bune melodii Elvis Presley din toate timpurile. Cei de la StudyFinds au analizat mai multe topuri realizate de reviste de specialitate (Rolling Stone, USA Today, Billboard, Parade, Blues Rock Review etc) și au dat verdictul

1. „Suspicious Minds” (1969)

Elvis a luat o piesă uitată a lui Mark James și a transformat-o în aur muzical, revista Rolling Stone notând cum „Suspicious Minds” a marcat revenirea sa triumfală în fruntea topurilor după o secetă de șapte ani. Este posibil ca interpretarea acestui cântec de către Rege să fi fost alimentată de propriile sale lupte conjugale cu Priscilla, conferind un strat suplimentar de emoție brută acestui clasic de durată.

Impactul cântecului a fost incontestabil, devenind ultima piesă a lui Elvis în topul Billboard Hot 100 în 1969. Astăzi se remarcă faptul că piesa încă este difuzată regulat la radio după mai bine de cinci decenii. Puterea sa de rezistență spune multe atât despre tema universală a iubirii geloase, cât și despre interpretarea magistrală a lui Elvis.

Piesa a devenit un element de bază al spectacolelor live ale lui Elvis, Smooth Radio amintindu-se de interpretarea sa de neuitat din timpul emisiunii „Aloha from Hawaii” din 1973. Îmbrăcat în salopeta sa albă iconică și în lei hawaiiene, Elvis a transformat ceea ce era deja un disc de succes într-o piesă de concert care va ajuta la definirea ultimilor săi ani.

2. „Can't Help Falling In Love” (1961)

„Can't Help Falling in Love” rămâne unul dintre cele mai durabile clasice romantice ale lui Elvis. Rolling Stone spune că a încheiat fiecare spectacol din cariera sa ulterioară. Creat inițial pentru „Blue Hawaii” în 1961, farmecul său atemporal a atras cover-uri de la artiști atât de diferiți precum Bob Dylan, U2 și UB40 - aceștia din urmă transformându-l într-un hit de succes al anilor '90.

Rădăcinile romantice ale cântecului sunt adânci, după cum subliniază Smooth Radio, melodia sa a fost inspirată de „Plaisir d'amour”, un cântec de dragoste francez din secolul al XVIII-lea.

Această bază clasică, combinată cu interpretarea tandră a lui Elvis, a creat un mariaj perfect între romantismul lumii vechi și farmecul contemporan.

3. „Love Me Tender” (1956)

„Love Me Tender” a marcat tranziția reușită a lui Elvis de la rebelul rock ‘n’ roll la îndrăgostitul de pe marele ecran, Today notând cum balada blândă a ocupat primul loc în topuri după lansarea filmului din 1956. Originile cântecului sunt legate de istoria muzicală americană, melodia fiind adaptată după „Aura Lee”, o piesă clasică din epoca Războiului Civil.

Ken Darby, directorul muzical al filmului, a transformat compoziția din 1861 într-un cântec de dragoste atemporal, care prezintă o latură mai blândă a talentului lui Elvis. USA Today spune că interpretarea lui trece de la o vulnerabilitate tandră la ceea ce ei numesc un „croon plin de cremă” în al doilea vers, făcându-i pe ascultători să uite de rădăcinile istorice ale cântecului.

4. „Heartbreak Hotel” (1956)

Când „Heartbreak Hotel” a ajuns pe calea undelor în 1956, l-a lansat pe Elvis în superstardom. Blues Rock Review spune că piesa a ocupat primul loc în topul Billboard Hot 100 timp de opt săptămâni după semnarea contractului cu RCA Records, declanșând fenomenul Elvis care avea să cuprindă întreaga națiune.

Impactul a fost uluitor - Gold Derby raportează că single-ul a petrecut 27 de săptămâni în topuri, a devenit cel mai bine vândut disc din 1956 și i-a adus lui Elvis prima sa certificare de aur. Influența sa a depășit cu mult vânzările, inspirând o generație de muzicieni, inclusiv legendarii Beatles John Lennon și George Harrison, plus Keith Richards de la Rolling Stones.

Moștenirea cântecului nu a făcut decât să crească în timp. Potrivit Today, piesa a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 1995. În timp ce Elvis avea să înregistreze și alte cântece iconice, precum „Kentucky Rain” și „Blue Christmas”, „Heartbreak Hotel” rămâne descoperirea care l-a transformat dintr-un nou venit promițător în regalitatea rock 'n' roll.

5. „Burning Love” (1972)

În ciuda luptelor personale și a unui declin al carierei în 1972, Elvis a interpretat „Burning Love” cu energia caracteristică - inclusiv cu celebrele mișcări ale șoldurilor. Smooth Radio spune că piesa a devenit ultimul său hit major înainte de moartea sa cinci ani mai târziu, în timp ce Today subliniază că a petrecut 15 săptămâni în Billboard Hot 100, ajungând pe locul 2 și rămâne una dintre cele mai difuzate piese ale sale.

Faimosul refren „hunk-a-hunk-a” al piesei a contribuit la realizarea unuia dintre cele 38 de hituri de top 10 ale lui Elvis, aducând un suflu nou în cariera sa. Commercial Appeal spune că este o actualizare a rock 'n' roll-ului sudist care a evitat nostalgia, numindu-l nu doar ultimul hit al lui Elvis, ci și „fără îndoială, ultimul său mare disc”.

Popularitatea de durată a cântecului dovedește că Elvis putea încă să electrizeze publicul chiar și în ultimii săi ani. Trecând peste căsnicia sa eșuată și dezamăgirile recente din topuri, el a transformat acest cover după Arthur Alexander în ceva unic - un rocker plin de energie care a ieșit în evidență în peisajul plin de balade al epocii.

Locurile 6-10

Acestea sunt:

6. “(Let Me Be Your) Teddy Bear” (1957)

7. “Blue Christmas” (1957)

8. “All Shook Up” (1957)

9. “Kentucky Rain” (1970)

10. “Jailhouse Rock” (1957)

Editor : S.S.