Varianta Omicron şi creşterea numărului contagierilor în Los Angeles au făcut ca premiile Grammy 2022, cele mai importante realizări în domeniul înregistrărilor muzicale, să se mute în Las Vegas. Vedete au strălucit pe covorul roșu al galei în ținute spectaculoase și extravagante.

Jazzmanul afro-american Jon Batiste şi duoul Silk Sonic, alcătuit din Bruno Mars şi Anderson .Paak, au câştigat duminică seară principalele trofee la cea de-a 64-a ediţie a galei de decernare a premiilor Grammy, cele mai importante trofee atribuite de industria muzicală americană

Cea de-a 64-a ediţie a galei Grammy, mutată din Los Angeles la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas din cauza pandemiei de COVID-19, s-a deschis cu o interpretare plină de energie a duoului Silk Sonic.

Cei doi muzicieni care alcătuiesc acest proiect muzical inspirat din sunetele, paietele şi ţinutele vestimentare din anii 1970, Bruno Mars, purtând mustaţă, şi Anderson .Paak, care a purtat o perucă, au revenit puţin mai târziu pe scenă pentru a primi unul dintre cele patru trofee majore ale galei de duminică seară, acordat în cadrul categoriei "cântecul anului" pentru piesa "Leave the Door Open".

Spectatorii prezenţi în MGM Grand Garden Arena din Las Vegas i-au aplaudat din nou pe cei doi muzicieni în momentul în care aceştia au revenit pe scenă pentru a primi şi trofeul pentru "înregistrarea anului", o altă categorie majoră din programul galei Grammy, cu aceeaşi piesă.

"Facem tot ce putem pentru a rămâne umili în acest moment, dar, în această profesie, numim asta o victorie copleşitoare. Vă iubim pe toţi. Silk Sonic vă plăteşte turneul în această seară", a declarat Anderson .Paak, adresându-se artiştilor nominalizaţi la cele două categorii.

Mult mai elegant în discursul său a fost jazzmanul Jon Batiste, considerat principalul învingător al galei după ce a câştigat cu materialul discografic "We Are" trofeul atribuit la categoria "albumul anului", considerat recompensa supremă de la Grammy Awards. "We Are" este un album de jazz inspirat din mişcarea Black Lives Matter.

"Sunt profund convins că nu există cel mai bun artist, cel mai bun muzician, cel mai bun dansator, cel mai bun actor. Artele creative sunt subiective şi ele îi emoţionează pe oameni într-un moment în care vieţile lor au cel mai mult nevoie de aşa ceva", a declarat muzicianul afro-american.

În vârstă de 35 de ani, Jon Batiste, liderul trupei muzicale din emisiunea de televiziune "The Late Show with Stephen Colbert", era marele favorit al galei de duminică seară după ce primise 11 nominalizări în stiluri muzicale diferite (R&B, jazz, muzică clasică) şi a câştigat în total cinci premii Grammy, inclusiv la categoria "cel mai bun videoclip" cu "Freedom", un omagiu vibrant şi plin de culoare adus oraşului New Orleans, şi în calitate de compozitor şi aranjor muzical al pieselor de pe coloana sonoră a filmului de animaţie "Soul", care i-a adus un premiu Oscar în 2021.

O altă favorită, Olivia Rodrigo, în vârstă de 19 ani, s-a impus la categoria "cel mai bun artist debutant", un premiu mult râvnit de cântăreţii şi cântăreţele care doresc să îşi lanseze carierele muzicale, însă nu a reuşit să triumfe la toate cele patru categorii majore de la Grammy Awards, aşa cum a făcut-o Billie Eilish în urmă cu doi ani.

Tânăra cântăreaţă, devenit celebră datorită postului Disney Channel, a câştigat în total trei premii, inclusiv la categoria "cea mai bună interpretare pop solo" cu piesa "Drivers Licence" de pe albumul "Sour", învingând o serie de nume importante în această categorie, precum Justin Bieber, Billie Eilish, Ariana Grande şi Brandi Carlile.

Un alt moment emoţionant al galei s-a produs la jumătatea show-ului, când prezentatorul principal al evenimentului, Trevor Noah, a prezentat un scurt mesaj video al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a îndemnat pe artiştii din lumea întreagă să susţină Ucraina după invazia trupelor militare din Rusia.

"Războiul. Ce poate fi exact opusul muzicii? Tăcerea oraşelor în ruine şi oameni ucişi. Spuneţi adevărul despre război pe reţelele de socializare, la televiziune. Sprijiniţi-ne în toate felurile posibile, cu excepţia tăcerii. Şi apoi va veni pacea", a declarat preşedintele ucrainean.

Mesajul lui a fost urmat de o prestaţie muzicală a cântăreţului american John Legend, care a fost însoţit pe scenă de un poet şi doi muzicieni din Ucraina.

Billie Eilish, Justin Bieber şi Lil Nas X figurau printre favoriţii galei de duminică seară prin prisma numărului de nominalizări primite, însă nu s-au aflat printre marii câştigători ai acestei ediţii, în pofida unor interpretări memorabile pe scena galei Grammy Awards.

Doja Cat a câştigat totuşi premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare pop a unui duet, graţie colaborării sale cu cântăreaţa SZA la piesa "Kiss Me More".

Rapperul Kanye West a fost şi el nominalizat cu albumul său "Donda", iar două single-uri de pe acest material discografic, "Hurricane" şi "Jail", au fost recompensate la categorii dedicate muzicii rap. Artistul nu a fost prezent în Las Vegas. Deşi a fost anunţat iniţial în programul galei, organizatorii l-au anunţat că au decis să îi anuleze prezenţa la eveniment din cauza atacurilor sale de pe reţelele de socializare la adresa actorului de comedie Pete Davidson, care formează în prezent un cuplu cu fosta lui soţie, Kim Kardashian, şi la adresa prezentatorului Trevor Noah, care i-au adus şi o suspendare temporară pe Instagram.

În ceea ce priveşte muzica rock, trupa Foo Fighters a câştigat cele trei premii la care fusese nominalizată, la o săptămână după decesul neaşteptat al toboşarului său, Taylor Hawkins, în Columbia.

Această formaţie americană, condusă de Dave Grohl, toboşarul fostei trupe Nirvana, a câştigat premiile Grammy pentru cel mai bun album rock ("Medicine at Midnight"), cel mai bun cântec rock ("Waiting On a War") şi cea mai bună interpretare rock ("Making a Fire").

Câştigătorii premiilor Grammy sunt aleşi prin vot de cei aproximativ 11.000 de membri ai The Recording Academy din Statele Unite.

