Legendara cântăreață de muzică country, dar și actriță, Dolly Parton, a murit la vârsta de 80 de ani, conform anunțului făcut de familia acesteia. Cu numai patru zile înaintea morții, Dolly Parton declara pentru revista People că a fost nevoită să anuleze mai multe concerte și se gândea la organizarea unor spectacole prin care să fie reprezentată printr-un avatar.

Ea a vorbit despre starea sa de sănătate, pe fondul problemelor medicale cu care se confrunta și al morții soțului ei, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani. Acesta s-a stins din viață în luna martie a anului trecut.

Probleme de sănătate și impactul morții soțului

Parton a vorbit despre durerea provocată de pierderea soțului și despre impactul morții lui Dean asupra sănătății sale mintale, mărturisind că s-a simțit „epuizată și sleită de puteri”.

„Mă confrunt cu unele probleme de sănătate cărora pur și simplu nu le-am acordat atenție atunci când aveam grijă de Carl”, a relatat ea. „Nu e ca și cum nu aș fi trecut prin perioade grele din punct de vedere al sănătății”, a continuat aceasta, amintind că la începutul anilor ’80 a fost „imobilizată timp de câteva luni din cauza unor probleme ginecologice”.

„Dar cred că, pentru că trăim într-o lume care funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, cu rețelele sociale, totul este amplificat în moduri în care nu era în urmă cu ani de zile. Obișnuiam să glumesc spunând că sunt Regina tabloidelor, dar acum cred că pot spune că sunt Regina rețelelor sociale și a inteligenței artificiale!”, a mai spus aceasta.

„Serios vorbind, chiar dacă încă mă vindec, încă muncesc”, a adăugat Parton într-o notă mai serioasă.

O personalitate ieșită din comun

Cunoscută pentru personalitatea sa ieșită din comun, vocea și ținutele sale extravagante, vedeta americană s-a stins din viață la Nashville (Tennessee), potrivit nepotului său, Bryan Seaver.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

„Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase cu Dolly, dar la fel ați făcut și voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-up-ul vostru, pe CD-urile voastre sau în lista de redare de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre”, a declarat nepotul ei într-un videoclip publicat pe contul de X al vedetei.

Cauza decesului legendei muzicii nu a fost precizată de familie.

Una dintre cele mai iubite artiste din istoria muzicii country, cântăreață, compozitoare, actriță, antreprenoare și filantropă, Dolly Parton a devenit una dintre cele mai recognoscibile personalități ale culturii americane, cu o carieră care s-a întins pe mai multe generații. A fost cunoscută pentru vocea sa inconfundabilă, cântecele devenite clasice, ținutele spectaculoase și umorul cu care își ironiza propria imagine.

A scris sute de cântece, printre cele mai cunoscute sunt „Jolene”, „Coat of Many Colors” și „I Will Always Love You”. A vândut peste 100 de milioane de discuri la nivel mondial și a obținut 11 premii Grammy, potrivit Reuters.

Dintr-o familie săracă din Tennessee

Dolly Parton s-a născut la 19 ianuarie 1946, în Tennessee, într-o familie cu 12 copii. A crescut într-o casă modestă, iar copilăria sa a influențat profund muzica pe care avea să o creeze.

A început să cânte în biserică. La 10 ani apărea deja la televiziuni locale, iar la 13 ani a cântat la Grand Ole Opry din Nashville, unul dintre cele mai importante locuri din istoria muzicii country. Johnny Cash a prezentat-o atunci publicului drept „o fetiță de aici, din estul statului Tennessee”.

După absolvirea liceului, în 1964, Parton s-a mutat la Nashville, cu o valiză plină de cântece. A început să se impună mai întâi ca autoare de melodii, iar în anii următori a devenit una dintre cele mai importante cântărețe country din Statele Unite.

Un moment esențial în ascensiunea sa a fost colaborarea cu cântărețul și prezentatorul de televiziune Porter Wagoner. Cei doi au început să cânte împreună în 1967, iar Parton a devenit membră a emisiunii sale de televiziune.

Colaborarea i-a oferit vizibilitate națională. În paralel, Parton și-a construit treptat cariera solo.

În 1971 a obținut primul său single country ajuns pe locul întâi, „Joshua”. Doi ani mai târziu avea să lanseze „Jolene”, cântecul care avea să devină una dintre cele mai cunoscute compoziții ale sale.

„Jolene”, lansată în 1973, spune povestea unei femei care imploră o rivală să nu-i ia partenerul. Melodia a devenit un standard al muzicii country și una dintre cele mai reinterpretate compoziții ale lui Parton.

Nu s-a limitat la muzică

Dolly Parton nu s-a limitat la muzică. În 1980 a jucat alături de Jane Fonda și Lily Tomlin în comedia „9 to 5”, iar cântecul cu același nume a devenit unul dintre marile sale succese, scrie The Guardian.

A primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună melodie originală și a continuat să joace în filme precum „The Best Little Whorehouse in Texas” și „Steel Magnolias”.

A avut, de asemenea, apariții în televiziune și a colaborat cu artiști din generații diferite, inclusiv cu fiica sa spirituală, Miley Cyrus.

Dincolo de muzică și film, Parton a construit un adevărat imperiu de afaceri. Cel mai cunoscut proiect al său este Dollywood, parcul de distracții din Tennessee care a devenit o importantă atracție turistică și economică.

Una dintre cele mai importante moșteniri ale sale este însă activitatea filantropică. În 1995, a lansat Imagination Library, un program prin care copiii primesc gratuit cărți adaptate vârstei.

Ideea a avut legătură directă cu copilăria artistei și cu tatăl ei, care nu a avut acces la educație. Programul s-a extins ulterior în mai multe țări și distribuie milioane de cărți în fiecare an.

În 2020, Parton a donat un milion de dolari pentru cercetarea privind vaccinurile împotriva Covid, contribuția sa sprijinind cercetările desfășurate la Vanderbilt University Medical Center.

După incendiile devastatoare din zona Smoky Mountains, în 2016, artista a organizat o campanie de strângere de fonduri și a oferit sprijin financiar lunar familiilor ale căror case fuseseră distruse sau afectate.

O artistă care a evitat politica

Parton a reușit să păstreze o popularitate neobișnuit de largă, într-o societate americană profund divizată politic. A fost apreciată atât în mediile urbane, cât și în comunitățile rurale și a avut fani din tabere politice diferite.

Artista a evitat în general să-și exprime public opiniile politice, explicând că nu vrea să-și transforme cariera într-o platformă politică.

În 2022, Parton a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame. Deși inițial spusese că nu consideră că merită această recunoaștere, a acceptat invitația, a participat la ceremonia de introducere și ulterior a lansat un album rock.

Editor : M.C