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Celebrul cântăreț și compozitor francez Patrick Bruel, acuzat de viol și agresiune sexuală, a fost reținut

Data publicării:
Patrick Bruel at 200th Anniversary of Le Figaro - Paris, France - 15 Jan 2026
Patrick Bruel Foto: Profimedia
Din articol
O citație primită în urmă cu câteva săptămâni

Patrick Bruel a fost reținut luni, anunță BFMTV. Bruel, în vârstă de 67 de ani, face obiectul unor anchete pentru viol în Franța și al unei anchete judiciare în Belgia pentru agresiune sexuală. El este interogat cu privire la acuzații care implică în prezent 13 victime. Cântărețul în vârstă de 67 de ani a negat până acum acuzațiile aduse împotriva sa.

Cântărețul a fost reținut luni dimineață, a aflat BFMTV dintr-o sursă judiciară, confirmând informațiile de la Franceinfo.

Artistul în vârstă de 67 de ani este acuzat de mai multe femei de viol și agresiune sexuală.

În această perioadă de detenție, el urmează să fie interogat cu privire la un total de „acuzații care implică în prezent 13 victime”, a declarat parchetul din Nanterre într-un comunicat de presă. Patrick Bruel va fi interogat „în urma denunțării de către trei femei” a „actelor de agresiune sexuală și tentativă de viol comise în 1997, 2000 și 2001”.

În această, el va fi interogat și cu privire la un viol comis la Dinard în 2012 asupra unei femei care avea la acea vreme 32 de ani. „În plus, există o plângere oficială depusă de autoritățile belgiene la 1 iunie 2016, privind un viol și o agresiune sexuală comise în 2010 la Bruxelles, asupra unei femei care avea atunci 40 de ani”, a declarat parchetul din Nanterre, care se ocupă de anchetă. Durata maximă a arestării este de 48 de ore, adică până cel târziu miercuri dimineață.

O citație primită în urmă cu câteva săptămâni

Patrick Bruel a negat până acum acuzațiile aduse împotriva sa. „De câteva săptămâni, el a indicat că este la dispoziția sistemului judiciar, astfel încât să poată răspunde în sfârșit la întrebări în cadrul procedurilor judiciare, în fața autorității competente”, au declarat avocații săi într-un comunicat de presă. „El va răspunde la toate întrebările anchetatorilor și va furniza toate probele necesare pentru a-și demonstra nevinovăția”, potrivit avocaților săi. Patrick Bruel primise citația cu câteva săptămâni înainte.

Sub presiune, vedeta în vârstă de 67 de ani a anunțat vinerea trecută anularea majorității turneului său, care urma să înceapă la16 iunie la Paris, înainte de a-l duce la festivaluri. Ultimele cinci reprezentații la Paris ale piesei în care joacă au fost, de asemenea, anulate. Patrick Bruel s-a retras și el de la festivalul Les Enfoirés și nu va participa la următoarea ediție a trupei.

În plus, cele trei concerte ale sale din Montreal au fost anulate de organizatorul local. Cu toate acestea, mai multe alte concerte sunt încă programate pentru toamnă.

Editor : M.C

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