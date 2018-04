Channing Tatum și soția sa, Jenna Dewan, se despart după nouă ani de căsnicie

Actorul Channing Tatum şi soţia sa, Jenna Dewan, au anunţat că au decis să se despartă după aproape nouă ani de căsnicie, informează Press Association.

FOTO: Shutterstock

Într-o declaraţie postată simultan pe profilurile lor de social media cei doi au precizat că "deşi absolut nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, dragostea este o aventură frumoasă care ne duce pe căi diferite pentru moment", scrie Agerpres.



"Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre - doar doi prieteni extrem de buni care au realizat că este timpul să ia distanţă unul de altul şi să se ajute să trăiască cele mai fericite şi mai împlinite vieţi".



Decizia lor de a-şi anunţa public despărţirea este motivată de dorinţa de a nu lăsa ca adevărul din spatele separării lor să fie "distorsionat", se mai precizează în declaraţia semnată "Chan & Jenna".



Actorii au subliniat că formează "în continuare o familie" şi vor fi întotdeauna "părinţi iubitori şi dedicaţi" pentru Everly, fiica lor în vârstă de cinci ani.



Cei doi, în vârstă de 37 de ani, s-au cunoscut pe platourile de filmare de la "Step Up" (2006) şi s-au căsătorit în 2009.



Tatum, care a devenit faimos după ce a jucat rolul unui striper în "Magic Mike" (2012), a apărut recent în "Kingsman: The Golden Circle", în timp ce Dewan a putut fi admirată ultima dată pe marele ecran în 2012 în comedia romantică "Slightly Single in LA".