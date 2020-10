Charlie Sheen și Jon Cryer, reacții emoționante la moartea actriței Conchata Ferrell. De ce a murit Berta din „Doi bărbați și jumătate”

Charlie Sheen și Jon Cryer, actorii principali din „Doi bărbați și jumătate”, au avut reacții emoționante la moartea actriței Conchata Ferrell, care o interpretează în serial pe menajera Berta.

Conchata Ferrell a murit la vârsta de 77 de ani din cauza unor complicații în urma unui stop cardiac pe care l-a suferit în luna iulie. Anunțul decesului a fost făcut de Dan Spilo, agentul actriței.

A jucat în filmele „Edward Scissorhands”, „Erin Brockovich”, „Buffy the Vampire Slayer” sau „The Ranch”, însă a devenit extrem de populară prin serialul „Two and a half men”, în care a interpretat-o pe Berta, menajera indiscretă a lui Charlie.

Conchata Ferrell a mai jucat în filme precum „Mystic Pizza”, „Mr. Deeds” și „Krampus”.

Soțul său, Arnie Anderson, a confirmat decesul și a precizat că din luna iulie ea se afla în spital. Ferrell a suferit încă un stop cardiac în această perioadă și a supraviețuit, dar starea ei s-a înrăutățit după ce a contractat o infecție.

Actrița a fost mutată ulterior într-o clinică, unde s-a aflat într-o „stare stabilă și semi-conștientă”, relatează nme.com.

Colegii din „Doi bărbați și jumătate” i-au adus omagii.

Charlie Sheen a publicat pe Twitter un poem, în care spune despre Conchata Ferrell că era „o scumpă absolută”, „un profesionist desăvârșit” și „un prieten autentic”.

Jon Cryer, care îl interpretează pe Alan Harper, fratele lui Charlie, și-a amintit de ea ca de „un om frumos”.

„Exteriorul dur al Bertei a fost o invenție a scenariștilor. Căldura și vulnerabilitatea lui Chatty au fost atuurile ei reale. Plâng pentru femeia de care îmi va fi dor și bucuria pe care a adus-o atât de mult”, a scris el.

Actorul a mai povestit că în prima zi în care Ferrell a venit pe platou i-a spus că se simte „norocos” că joacă în serial împreună cu el și că se considera fanul ei, însă actrița nu l-a crezut.

„A trebuit să povestesc câteva replici preferate dintr-un serial anulat din anii '70, numit Hot L Baltimore, până să mă creadă că vorbeam serios. Mă bucur că am putut să împart scena cu ea. Am prețuit fiecare moment și voi face asta până o voi reîntâlni. Am o presimțire că îmi va spune Zippy. (...) 2020 este nemilos”, a mai spus Jon Cryer.

El a transmis condoleanțe familiei și i-a îndemnat pe fani să urmărească filmele în care Conchata Ferrell a jucat, precum „Edward Scissorhands” sau „Erin Brockovich”, dar și alte apariții mai vechi.