Chris Brown a fost arestat în Marea Britanie: este acuzat că a atacat un producător muzical cu o sticlă

Cântărețul american Chris Brown a fost arestat joi dimineață, la un hotel din Manchester, fiind acuzat că l-a lovit cu o sticlă pe producătorul muzical Abe Diaw, într-un club de noapte din Londra, informează BBC. Incidentul, care a avut loc în 2023, a continuat cu lovituri de pumni și picioare, spun autoritățile. Artistul se află în prezent în custodia poliției britanice.

Brown a fost arestat în primele ore ale dimineții la un hotel din Manchester, fiind suspectat că i-a provocat vătămări corporale grave producătorului muzical Abe Diaw, într-un club de noapte din cartierul Mayfair, Londra.

Potrivit publicației The Sun, Abe Diaw a aflat miercuri că artistul se află în Marea Britanie și a alertat imediat Poliția Metropolitană.

Polițiștii au confirmat că un bărbat în vârstă de 36 de ani se află în arest.

„Un bărbat de 36 de ani a fost arestat la un hotel din Manchester, puțin după ora 02:00, joi, 15 mai, fiind suspectat de vătămare corporală gravă”, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane pentru BBC.

Chris Brown se află acum în custodia poliției, arestarea având legătură cu un incident petrecut într-un local din Hanover Square, la data de 19 februarie 2023.

„Investigația este condusă de detectivi din cadrul Unității de Comandă Central West”, transmite sursa citată.

Într-o declarație pentru The Sun în 2023, Abe Diaw a susținut că Brown l-a lovit în cap cu o sticlă, apoi l-a lovit cu pumnii și picioarele în timp ce se afla căzut la pământ.

El a povestit că în timpul altercației genunchiul i-a cedat, a fost transportat la spital și, după externare, a avut nevoie de cârje pentru a merge.

Cântărețul de R&B Chris Brown a devenit celebru în urmă cu două decenii și este cunoscut pentru hituri precum Beautiful People, No Air, Under The Influence, Run It și Turn Up The Music.

Artistul are un turneu în desfășurare și are programate mai multe concerte în Marea Britanie în lunile iunie și iulie.

