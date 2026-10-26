Chris Brown, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a atacat un producător cu o sticlă

Cântărețul american Chris Brown a fost condamnat luni, la Londra, la opt luni de închisoare cu suspendare pentru că a atacat un producător muzical cu o sticlă de tequila într-un club de noapte, în februarie 2023, relatează Reuters.

Artistul american, în vârstă de 37 de ani, l-a atacat pe Abraham Diaw cu o sticlă de tequila în clubul Tape, în februarie 2023. Sentința a fost pronunțată de instanța Southwark Crown Court.

Chris Brown își recunoscuse vinovăția în iulie 2026. Infracțiunea pentru care a fost condamnat se pedepsește cu până la trei ani de închisoare. La acea audiere, procurorul anunțase că alte capete de acuzare, inclusiv cele privind loviri și vătămări corporale, urmau să fie abandonate.

Cântărețul fusese arestat în mai 2025, într-un hotel din Manchester, la câteva ore după ce sosise în Anglia cu un avion privat. A petrecut aproape o săptămână în arest, apoi a fost eliberat pe o cauțiune de cinci milioane de lire sterline. Judecătorul i-a permis să susțină concertele din turneul european.

Editor : Ș.A.