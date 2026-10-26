Live TV

Chris Brown, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a atacat un producător cu o sticlă

Data actualizării: Data publicării:
Chris Brown Probation Violation Hearing
Chris Brown. Foto: Gulliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cântărețul american Chris Brown a fost condamnat luni, la Londra, la opt luni de închisoare cu suspendare pentru că a atacat un producător muzical cu o sticlă de tequila într-un club de noapte, în februarie 2023, relatează Reuters.

Artistul american, în vârstă de 37 de ani, l-a atacat pe Abraham Diaw cu o sticlă de tequila în clubul Tape, în februarie 2023. Sentința a fost pronunțată de instanța Southwark Crown Court.

Chris Brown își recunoscuse vinovăția în iulie 2026. Infracțiunea pentru care a fost condamnat se pedepsește cu până la trei ani de închisoare. La acea audiere, procurorul anunțase că alte capete de acuzare, inclusiv cele privind loviri și vătămări corporale, urmau să fie abandonate.

Cântărețul fusese arestat în mai 2025, într-un hotel din Manchester, la câteva ore după ce sosise în Anglia cu un avion privat. A petrecut aproape o săptămână în arest, apoi a fost eliberat pe o cauțiune de cinci milioane de lire sterline. Judecătorul i-a permis să susțină concertele din turneul european.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
2
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
Digi Sport
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este foarte convenabil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cristela și Călin Georgescu.
Cristela îl compară pe Georgescu cu Sfinții închisorilor: „Cerul a plâns toată dimineața”. Inculpatul spunea: „Biserica te-a făcut mic”
politia-masina-nou-inscriptionata
Trei bărbaţi au vrut să fraudeze cu 100.000 de euro o casă de pariuri cu ajutorul unui inspector de la ONJN căruia i-au promis comision
Proteste execuții
Studentă din Iran, condamnată la moarte pentru o postare online. „Reţineţi-mi numele. Poate că nu voi mai putea vorbi niciodată”
femeie constanta
O tânără care a atacat mai multe femei din Constanța a fost reținută: Expertiza psihiatrică a stabilit că avea discernământ
ciocanel de judecator
Ce condamnare a primit bărbatul din Prahova care, acum un an, şi-a bătut apoi și-a ucis amanta, trecând cu maşina peste ea
Recomandările redacţiei
Demonstrators supporting the opposition ''Student List'' electoral list take to the streets after former Serbian President Aleksandar Vucic officially conceded defeat
Mișcarea de protest fără lideri, din Serbia, se confruntă acum cu...
INSTANT_PSD_GRINDEANU_001INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu va cere angajarea răspunderii Guvernului pentru două...
MIM-104 Patriot - US surface-to-air missile system on a mobile vehicle platform.
Rachetele Patriot și NASAMS pentru Ucraina așteaptă de aproape o lună...
alexandru nazare foto fb
Ce spune ministrul Finanțelor despre riscurile pentru bugetul din...
Ultimele știri
Anchetă la Vama Otopeni după dispariția a aproape 700.000 de euro. Banii au fost înlocuiți cu coli de hârtie
Ce nu ți se spune despre piloți: Un sfert zboară extenuați, iar majoritatea au adormit la manșă
Accident pe DN1, în Ciolpani. Un autobuz s-a ciocnit cu o autoutilitară. ISU intervine cu ambulanță, mașină de descarcerare, elicopter
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, procedură estetică la 49 de ani. Actrița s-a lăsat înțepată din cap până în decolteu: „Să le...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Vedeta Rapidului a refuzat ultima ofertă! Poate pleca gratis! Toate detaliile. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Câți bani valorează de fapt „Balonul de Aur”. E făcut din „aurul fraierilor”, a fost vândut și furat de-a...
Adevărul
Putin cere ca NATO să se retragă la granițele din 1997. Ce înseamnă asta pentru flancul estic?
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: merge toată echipa, numai el NU! Marea absență de la Gala Balonului de Aur 2026
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Primăria unei comune cu 4.700 de locuitori a cumpărat trei mașini de aproape 440.000 de lei. Ar fi folosite...
Newsweek
Casa de Sănătate, obligată să deconteze 15.000€ pentru operația unui pensionar la un spital privat. Caz unic
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Motivul pentru care un câine adoră să petreacă timpul pe acoperiș. Stăpâna sa a fost forțată de vecini să...
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...