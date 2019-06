Chris Pratt s-a căsătorit cu fiica cea mare a lui Arnold Schwarzenegger

Actorul american Chris Pratt, celebru pentru rolul din franciza "Gardienii galaxiei", și fiica cea mare a lui Arnold Schwarzenegger, scriitoarea Katherine Schwarzenegger, s-au căsătorit, potrivit People.

Ceremonia a fost una intimă şi a avut loc sâmbătă, în Montecito, statul american California, scrie Mediafax.

La ceremonie au participat, printre alţii, fiul lui Pratt în vârstă de 6 ani, Jack, fraţii lui Katherine, Patrick, Christopher şi Christina, actorul Rob Lowe şi fiii acestuia, Johnny şi Matthew.

Actorul în vârstă de 39 de ani și scriitoarea în vârstă de 29 de ani au o relație din iunie anul trecut.

Pratt a fost cel care a anunțat, în luna ianuarie, pe contul său de pe rețeaua de socializare online Instagram, că iubita sa i-a acceptat cererea în căsătorie.

Katherine Schwarzenegger este fiica cea mare a actorului Arnold Schwarzenegger și a jurnalistei Maria Shriver. Este autoarea mai multor cărți motivaționale.

Foto: Gulliver/Getty Images

Chris Pratt a mai fost căsătorit cu actrița Anna Faris, de care s-a despărțit în 2017, după o căsnicie care a durat aproape nouă ani. Cei doi au împreună un fiu în vârstă de şase ani, Jack.

Pratt a devenit cunoscut graţie unor roluri din televiziune, remarcându-se în serialele "O nouă viaţă/ Everwood" şi "Parks and Recreation". A făcut trecerea spre cinematografie cu roluri secundare în numeroase filme cu succes la public, precum "Wanted", "Războiul mireselor/ Bride Wars", "Moneyball: Arta de a învinge/ Moneyball", "Care-i numărul tău?/ What's Your Number?", "Misiunea: 00.30 A.M. / Zero Dark Thirty", "Filmul 43: Scandalos / Movie 43" şi "Ea/ Her", înainte de a deveni un veritabil star internaţional, în 2014, cu rolurile interpretate în superproducţiile "Marea aventură Lego/ The Lego Movie", "Gardienii galaxiei/ Guardians of the Galaxy" și "Jurassic Park".