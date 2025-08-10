Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane”

Actrița britanică premiată cu Oscar Emma Thompson a povestit la Festivalul de Film de la Locarno cum, în anii ’90, Donald Trump a sunat-o în timp ce filma și a invitat-o la cină, propunându-i să stea într-una dintre proprietățile sale.

„Un telefon a sunat în rulota mea şi era Donald Trump. Am crezut că era o glumă. 'Bună, sunt Donald Trump'", a dezvăluit Thompson. „Am spus: 'Cu ce vă pot ajuta?' Am crezut că are nevoie de indicaţii. El a spus: „Mi-ar plăcea să stai într-unul dintre locurile mele frumoase şi poate am putea lua cina”, a dezvăluit ea în timpul unui masterclass la Locarno, amintindu-şi de lucrul la satira politică a lui Mike Nichols „Primary Colors”, într-un interviu pentru Variety.

„Mi-am dat seama că exact în acea zi divorţul meu a fost în sfârşit pronunţat. Pun pariu că are oameni care caută peste tot persoane potrivite pe care să le elimine, toate aceste divorţate drăguţe - adică, a găsit numărul rulotei mele! Asta e urmărire! Aşa că da, aş fi putut ieşi la o întâlnire cu Donald Trump. Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!", a completat ea.

Thompson, care şi-a început cariera în calitate de comediant, nu s-a ferit niciodată de umorul politic. „Am făcut glume despre Margaret Thatcher şi herpes, ştii? Este cel mai simplu lucru pe care îl poţi lua din sexul neprotejat. Am spus că atât de Thatcher, cât şi de herpes era foarte greu de scăpat. Este valabil şi astăzi", a spus ea, reflectând asupra începuturilor sale.

Cum și-a început Emma Thompson cariera

La început, nu a vrut deloc să fie actriţă, a recunoscut ea. „Părea o meserie precară. Un administrator de spital a venit odată la şcoala noastră şi mi s-a părut o slujbă frumoasă, mai ales pentru că avea pantofi frumoşi”.

Dar au urmat roluri apreciate în „Howards End” şi „The Remains of the Day”. Pentru acesta din urmă, ea a fost inspirată de propria bunică şi de „trauma intergeneraţională”. „A muncit de la 13 ani. A fost violată de angajatorul ei, a rămas însărcinată, a păstrat copilul şi a descoperit, aşa cum s-a întâmplat cu multe alte tinere servitoare, că era o maternitate surogat forţată”. Experienţa ei i-a influenţat interpretarea rolului Miss Kenton. „Bunica mea nu a fost niciodată cu adevărat fericită şi împlinită”.

Mai târziu, şi Hollywood-ul a remarcat acest lucru prin „Primary Colors” care oglindeşte tulburările politice actuale. „Dacă vă amintiţi scandalul Monica Lewinsky, biata Monica, asta s-a întâmplat când făceam „Primary Colors". Ne-am aşezat, gândindu-ne: 'Ce vom face? Facem un film despre ceva care se întâmplă în acelaşi timp'".

„Harry Potter” versus „Nanny McPhee”

În timp ce franciza „Harry Potter” nu a fost chiar o provocare artistică - „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar am venit, am făcut partea cu ochelari şi păr, şi am plecat” - „Nanny McPhee”, pe care l-a şi scris, a fost mai satisfăcător.

„Nu l-am scris pentru copii - l-am scris pentru toată lumea. Este despre durere, iar eu mi-am pierdut tatăl când eram foarte tânără”, a spus ea. „Cred că a fost povestea la care am apelat pentru confort. Ea este atât de importantă pentru mine şi mă conectează la toate generaţiile”.

Celebrată şi pentru „Love Actually”, Thompson nu se aştepta ca acest film să devină un clasic îndrăgit. „Îmi amintesc că Hugh Grant a venit la mine şi m-a întrebat: 'Este acesta cel mai psihotic lucru pe care l-am făcut vreodată?'. Apoi oamenii au început să se apropie de mine pe mijloacele de transport în comun, plângând”, a recunoscut ea.

„Cred că am atins un punct sensibil pentru că noi, femeile, atunci când trăim o durere sufletească, uneori trebuie să o ascundem. Ceea ce te emoţionează nu este plânsul ei, ci faptul că ea îl acoperă, coboară scările şi este veselă. Este o sursă constantă de uimire pentru mine (filmul a devenit atât de emblematic). Este un pic ciudat!”.

Premiu pentru întreaga carieră la Locarno

Thompson, care a primit premiul Leopard Club la Festivalul de Film de la Locarno, a jucat recent în filmul lui Brian Kirk „Dead of Winter”. „Aproape am avut un anevrism - am fost atât de uimită şi atât de fericită”, a spus ea, amintindu-şi de o proiecţie deosebit de aglomerată la film.

De asemenea, ea nu se întâlnise cu un personaj ca cel pe care l-a interpretat în „Good Luck to You, Leo Grande”: o femeie care decide să experimenteze în sfârşit un orgasm târziu în viaţă, cu ajutorul unui gigolo.

„Mi-a plăcut frica ei, mi-a plăcut că ştia că îi lipseşte ceva important. Ea a făcut toate lucrurile bune în viaţă şi în momentul în care o întâlnim, este doar deprimată şi confuză”, a spus actriţa.

