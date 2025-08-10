Live TV

Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane”

Data publicării:
Locarno, Swiss Emma Thompson receives the Leopard Club Award for Lifetime Achievement at the Locarno Film Festival 2025.
Emma Thompson a primit premiul Leopard Club pentru întreaga carieră, la Festivalul de Film de la Locarno 2025. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cum și-a început Emma Thompson cariera  „Harry Potter” versus „Nanny McPhee” Premiu pentru întreaga carieră la Locarno

Actrița britanică premiată cu Oscar Emma Thompson a povestit la Festivalul de Film de la Locarno cum, în anii ’90, Donald Trump a sunat-o în timp ce filma și a invitat-o la cină, propunându-i să stea într-una dintre proprietățile sale.

„Un telefon a sunat în rulota mea şi era Donald Trump. Am crezut că era o glumă. 'Bună, sunt Donald Trump'", a dezvăluit Thompson. „Am spus: 'Cu ce vă pot ajuta?' Am crezut că are nevoie de indicaţii. El a spus: „Mi-ar plăcea să stai într-unul dintre locurile mele frumoase şi poate am putea lua cina”, a dezvăluit ea în timpul unui masterclass la Locarno, amintindu-şi de lucrul la satira politică a lui Mike Nichols „Primary Colors”, într-un interviu pentru Variety.

„Mi-am dat seama că exact în acea zi divorţul meu a fost în sfârşit pronunţat. Pun pariu că are oameni care caută peste tot persoane potrivite pe care să le elimine, toate aceste divorţate drăguţe - adică, a găsit numărul rulotei mele! Asta e urmărire! Aşa că da, aş fi putut ieşi la o întâlnire cu Donald Trump. Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!", a completat ea.

Thompson, care şi-a început cariera în calitate de comediant, nu s-a ferit niciodată de umorul politic. „Am făcut glume despre Margaret Thatcher şi herpes, ştii? Este cel mai simplu lucru pe care îl poţi lua din sexul neprotejat. Am spus că atât de Thatcher, cât şi de herpes era foarte greu de scăpat. Este valabil şi astăzi", a spus ea, reflectând asupra începuturilor sale.

Cum și-a început Emma Thompson cariera 

La început, nu a vrut deloc să fie actriţă, a recunoscut ea. „Părea o meserie precară. Un administrator de spital a venit odată la şcoala noastră şi mi s-a părut o slujbă frumoasă, mai ales pentru că avea pantofi frumoşi”.

Dar au urmat roluri apreciate în „Howards End” şi „The Remains of the Day”. Pentru acesta din urmă, ea a fost inspirată de propria bunică şi de „trauma intergeneraţională”. „A muncit de la 13 ani. A fost violată de angajatorul ei, a rămas însărcinată, a păstrat copilul şi a descoperit, aşa cum s-a întâmplat cu multe alte tinere servitoare, că era o maternitate surogat forţată”. Experienţa ei i-a influenţat interpretarea rolului Miss Kenton. „Bunica mea nu a fost niciodată cu adevărat fericită şi împlinită”.

Mai târziu, şi Hollywood-ul a remarcat acest lucru prin „Primary Colors” care oglindeşte tulburările politice actuale. „Dacă vă amintiţi scandalul Monica Lewinsky, biata Monica, asta s-a întâmplat când făceam „Primary Colors". Ne-am aşezat, gândindu-ne: 'Ce vom face? Facem un film despre ceva care se întâmplă în acelaşi timp'".

„Harry Potter” versus „Nanny McPhee”

În timp ce franciza „Harry Potter” nu a fost chiar o provocare artistică - „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar am venit, am făcut partea cu ochelari şi păr, şi am plecat” - „Nanny McPhee”, pe care l-a şi scris, a fost mai satisfăcător.

„Nu l-am scris pentru copii - l-am scris pentru toată lumea. Este despre durere, iar eu mi-am pierdut tatăl când eram foarte tânără”, a spus ea. „Cred că a fost povestea la care am apelat pentru confort. Ea este atât de importantă pentru mine şi mă conectează la toate generaţiile”.

Celebrată şi pentru „Love Actually”, Thompson nu se aştepta ca acest film să devină un clasic îndrăgit. „Îmi amintesc că Hugh Grant a venit la mine şi m-a întrebat: 'Este acesta cel mai psihotic lucru pe care l-am făcut vreodată?'. Apoi oamenii au început să se apropie de mine pe mijloacele de transport în comun, plângând”, a recunoscut ea.

„Cred că am atins un punct sensibil pentru că noi, femeile, atunci când trăim o durere sufletească, uneori trebuie să o ascundem. Ceea ce te emoţionează nu este plânsul ei, ci faptul că ea îl acoperă, coboară scările şi este veselă. Este o sursă constantă de uimire pentru mine (filmul a devenit atât de emblematic). Este un pic ciudat!”.

Premiu pentru întreaga carieră la Locarno

Thompson, care a primit premiul Leopard Club la Festivalul de Film de la Locarno, a jucat recent în filmul lui Brian Kirk „Dead of Winter”. „Aproape am avut un anevrism - am fost atât de uimită şi atât de fericită”, a spus ea, amintindu-şi de o proiecţie deosebit de aglomerată la film.

De asemenea, ea nu se întâlnise cu un personaj ca cel pe care l-a interpretat în „Good Luck to You, Leo Grande”: o femeie care decide să experimenteze în sfârşit un orgasm târziu în viaţă, cu ajutorul unui gigolo.

„Mi-a plăcut frica ei, mi-a plăcut că ştia că îi lipseşte ceva important. Ea a făcut toate lucrurile bune în viaţă şi în momentul în care o întâlnim, este doar deprimată şi confuză”, a spus actriţa.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
2
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
4
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
2024 in Images
5
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Digi Sport
Minus 13.000.000€ pentru Gigi Becali! Acuză Guvernul României: ”Au prostit oamenii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din...
hand holding thermometer and heat weather
Cod roșu de caniculă în două județe din țară. ANM a emis noi...
Vintage old car emits pollutant out of the exhaust
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor...
sociologul gelu duminica in studioul digi24
Gelu Duminică, despre inechitatea din sistemul de acordare al...
Ultimele știri
Religie, familie și pescuit: Cum au legat o prietenie neașteptată JD Vance și ministrul britanic de externe
Incendii în Delta Dunării. Pompierii încearcă stingerea focului din aer și de pe apă
Motivul sfâșietor pentru care oamenii nu renunță la ChatGPT, dezvăluit de creatorul său
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
US State Alaska Political Map with capital Juneau, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling.
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost ales statul Alaska pentru summitul dintre Trump și Putin
Vladimir Putin - Steve Witkoff
„Habar n-are despre ce vorbește”. Confuzie în discuțiile dintre Witkoff și Putin: trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit ce vrea Rusia
trump ii face cu ochiul lui putin
Donald Trump, între un joc de cărți și ruleta rusească în summitul cu Vladimir Putin. Asul din mâneca președintelui SUA
Newly Sworn-In President Karol Nawrocki Signs Tax Initiative In Kolbuszowa, Poland - 08 Aug 2025
Trump l-a invitat pe noul preşedinte polonez Karol Nawrocki la Casa Albă
marea britanie sprijin ucraina
Ucraina și aliații săi se mobilizează înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin (Surse Axios)
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
Fanatik.ro
Un copilaș de 4 ani a mers să își viziteze bunica la spital și a sfârșit tragic. A fost ultima dată când...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma uriașă plătită de compania de stat...
Adevărul
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7...
Playtech
Fotografia cu Nicuşor Dan şi Maia Sandu făcută pe ascuns! Ce făceau cei doi preşedinţi când nu credeau că...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, celebra actriță din serialul „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce...
Digi Sport
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
Pro FM
Justin Bieber și soția sa, cină romantică în Santa Monica. Hailey a atras toate privirile într-o rochie mini...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
Adevarul
Portretul angajatului la stat. Care sunt bubele din sistem
Newsweek
1.300.000 pensii intră pe card reduse cu sute de lei. Află dacă ți-au oprit corect CASS și impozit
Digi FM
Emma Thompson spune că Trump a invitat-o la o întâlnire în anii ’90: „Aş fi putut schimba cursul istoriei...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Din nou cuplu pe ecran, după ce au trăit o poveste de iubire și în viața reală. Katie Holmes, în brațele lui...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”