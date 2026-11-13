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Cine este favoritul pentru noul James Bond. Lista scurtă a pretendenților la rol este condusă de un actor popular

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James Bond
Cursă strânsă pentru viitorul agent 007. Foto: Profimedia
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Robert Pattinson a devenit favoritul în cursa pentru a-i succeda lui Daniel Craig în rolul lui James Bond, potrivit unei surse credibile din industria cinematografică, citată de The Guardian.

Într-un articol din Puck, Matthew Belloni sugerează că termenii contractuali favorabili care, spune el, i-au fost oferiți lui Pattinson sugerează că actorul, care rulează în prezent în cinematografe cu thrillerul Primetime, este alegerea preferată a studioului Amazon MGM pentru acest rol.

Potrivit lui Belloni, în timp ce alți actori de pe lista scurtă trebuiau să se angajeze în patru filme cu James Bond, contractul lui Pattinson prevedea trei – și oferea un onorariu mult mai mare (nespecificat). Potrivit lui Belloni, „acest lucru sugerează că studioul este dispus sau chiar dornic să sacrifice puțin pentru a obține o vedetă «cunoscută» în fruntea celei mai importante francize ale sale”.

Procesul de casting pentru noul film Bond, al 26-lea din seria oficială, a devenit foarte public în ultimele săptămâni, rapoartele din industrie sugerând că trei actori - Callum Turner, Jack Lowden și Josh O'Connor - se aflau pe lista scurtă a producătorilor, iar două săptămâni mai târziu că alți doi, Pattinson și Nicholas Hoult, erau și ei testați.

Fiecărui candidat i s-au oferit termeni înainte de începerea procesului de testare – ceea ce Belloni numește „acorduri de testare” – iar Belloni presupune că producătorii trebuie să nu fi fost pe deplin mulțumiți de lista inițială de trei candidați, pentru a permite unor nume mai consacrate să se alăture procesului.

„Bond 26” va fi primul film realizat de noul proprietar al seriei, Amazon MGM, care deține „controlul creativ” asupra francizei după ce a încheiat un acord cu foștii săi producători, Eon, în 2025. Producătorii David Heyman și Amy Pascal supraveghează proiectul, în timp ce Denis Villeneuve va regiza, iar Steven Knight va scrie scenariul.

După ce a participat la o serie de francize de succes, inclusiv Twilight, Harry Potter, The Batman și Dune, precum și după aparițiile în drame apreciate precum Bel Ami, Cosmopolis, The Lost City of Z și The Lighthouse, Pattinson este cel mai cunoscut dintre concurenți – lucru care probabil i-ar fi fost împotrivă pe vremea când Eon deținea încă controlul, al cărui crez era că Bond era o vedetă mai mare decât orice actor. Belloni sugerează că, în peisajul media actual, acest lucru s-ar putea să nu mai fie valabil: „Nicio franciză nu mai este rezistentă – totul este vulnerabil și majoritatea pot fi ajutate de un element de valoare adăugată, cum ar fi o vedetă consacrată.”

Editor : Ș.R.

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