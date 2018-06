Cine este tatăl celui de-al treilea copil al Elenei Băsescu

Fiica cea mică a lui Traian Băsescu a adus pe lume cel de-al treilea copil al său. Fetiţa se numeşte Băsescu Anastasia, s-a născut la ora 7:52 şi la naştere a avut 3,7 kg şi 53 de centimetri. Anunțul a fost făcut de fericitul bunic, Traian Băsescu, pe pagina sa de Facebook.

Foto: Facebook

Elena Băsescu mai are doi copii - Sofia Anais (4 ani) şi Traian Jr. (2 ani), din căsătoria cu Bogdan Ionescu. Cei doi au divorţat în septembrie 2016, după patru ani de căsnicie, iar acum Elena pare să-și fi găsit fericirea în brațele unui alt bărbat care a devenit și tatăl celui de-al treilea copil al său.

Elena are o relație de aproape un an cu tânărul afacerist Cătălin Gheorghe. Cunoscut în lumea mondenă sub porecla de Tomată, Cătălin Gheorghe este mai tânăr cu 12 ani decât Elena și este patronul unui restaurant de fițe din București. Cătălin are 26 de ani și a absolvit Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Tânărul este cunoscut și pentru viața sa amoroasă, iubindu-se cu femei celebre precum și cu actuala soție a lui Mihnea Năstase, fiul cel mic al fostului premier Adrian Năstase.

Foto: Facebook

Cătălin provine dintr-o familie înstărită, însă a încercat să fie pe piciorele lui. A început cu o pizzerie și o shaormerie, care i-au mers bine și i-au adus și porecla de ”Tomată”, după celebra pizzerie din străinătate ”Tomato”.

Foto: Facebook

Povestea de dragoste dintre Eba și Cătălin Gheorghe a început în vara anului trecut și, în luna februarie, fiica fostului președinte anunța că este însărcinată din nou.

„Bravo! Vigilenţii paparazzi au făcut marea descoperire: sunt însărcinată. În doar trei luni, mi se va îndeplini astfel dorinţa de a avea cel puţin trei copii. Eu şi Cătălin suntem foarte bucuroşi şi, fără să aveţi parte de imagini de la nuntă, deoarece am trăit o experienţă de genul acesta şi-mi ajunge, vom fi doi părinţi foarte buni pentru copilul nostru. Vă mulţumesc tuturor pentru gândurile bune, iar, când vor fi lucruri importante de comunicat, ca şi până acum, le voi comunica eu”, a scris Elena Băsescu, pe pagina sa de Facebook.