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Video Clint Eastwood s-a retras oficial din cinematografie, la vârsta de 96 de ani

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"Clint Eastwood"
Foto: Profimedia

După o carieră care s-a întins pe parcursul a șapte decenii, se pare că actorul și regizorul Clint Eastwood a ales să se retragă din lumea filmului – atât din fața, cât și din spatele camerei, informează Digi24.

Legendarul actor și regizor american Clint Eastwood a împlinit 96 de ani weekendul trecut (31 mai).

Într-un interviu recent, acordat postului francez France 3, fiul lui Eastwood, muzicianul și compozitorul Kyle Eastwood, a dezvăluit că tatăl său s-a retras oficial și „în liniște”.

„Am multe amintiri frumoase din colaborarea cu el. Acum s-a retras, are 95 de ani”, a spus Kyle Eastwood, înainte de ziua de naștere a tatălui său. „Dar am fost foarte norocos să pot lucra cu el la multe filme. A fost o experiență minunată pentru mine.”

Clint Eastwood a debutat pe marele ecran la mijlocul anilor 1950 și și-a făcut un nume în anii '60 în genul western, cu o trilogie de filme regizate de Sergio Leone – „Pentru un pumn de dolari” (1964), „Pentru câțiva dolari în plus” (1965) și „Cel bun, cel rău și cel urât” (1966) – cunoscută și sub numele de „Trilogia dolarilor”.

De-a lungul unei cariere care se întinde pe șapte decenii, Eastwood a continuat să impresioneze în filme clasice precum „Dirty Harry” (1971), „Magnum Force” (1973), „The Enforcer” (1976), „Sudden Impact” (1983) și „The Dead Pool” (1988) – în toate acestea interpretându-l pe polițistul renegat Harry Callahan.

Cariera de regizor a lui Clint Eastwood a debutat în 1971 cu filmul „Play Misty For Me”. A continuat să regizeze pe tot parcursul carierei sale, cu titluri precum „Bird”, „The Rookie”, „Unforgiven”, „The Bridges of Madison County”, „Midnight in the Garden of Good and Evil”, „Mystic River”, „Million Dollar Baby”, dipticul „Flags Of Our Fathers / Letters From Iwo Jima”, „Invictus”, „American Sniper”, „Sully” și „Richard Jewell”.

Această impresionantă filmografie – peste 70 de apariții pe ecran și 40 de lungmetraje regizate – i-a adus lui Eastwood patru premii Oscar (inclusiv pentru cel mai bun regizor atât pentru „Unforgiven”, cât și pentru „Million Dollar Baby”), patru Globuri de Aur și două premii ale Directors Guild of America. De asemenea, a fost onorat de multe ori, cu un César onorific în 1998, un Leu de Aur onorific în 2000 și un Palm d’Or onorific în 2008.

Merită menționat faptul că Eastwood a condus cinci actori către gloria Oscarului: Gene Hackman („Unforgiven”), Sean Penn, Tim Robbins (ambii în „Mystic River”), Hilary Swank și Morgan Freeman (ambii în ”Million Dollar Baby”).

Editor : Sebastian Eduard

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