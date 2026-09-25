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Video Concert-surpriză la fostul lor liceu al membrilor formației U2. S-au împlinit 50 de ani de la înființarea trupei

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U2, (left to right) Adam Clayton, Larry Mullen Jr, Bono and The Edge, during a performance to students from their old school at Mount Temple Comprehensive School in Dublin. Picture date: Friday September 25, 2026.
Concertul-surpriză al celor de la U2. Foto: Profimedia
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U2 a marcat vineri 50 de ani de la înfiinţarea trupei printr-un concert susţinut la şcoala unde au început să cânte împreună în adolescenţă, încântând elevii de acum ai liceului cu hituri precum „With or Without You”, „One” şi „Beautiful Day”, informează Reuters.

Trupa irlandeză, care are în palmares 22 de trofee Grammy, s-a format în septembrie 1976 după ce Larry Mullen Jr. a lipit un anunţ scris de mână cu textul: „Toboşar, caută muzicieni ca să formeze o trupă”.

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Membrii trupei au fost colegi la şcoala Mount Temple Comprehensive din Dublin.

Mullen, Bono, The Edge şi Adam Clayton au vrut să reediteze vineri unul dintre primele lor concerte, susţinut pe acoperişul camerei tehnice a şcolii în 1978, notează Reuters.

După ce şi-a făcut intrarea în scenă pe fundalul sonor al melodiei „School's Out” de Alice Cooper, trupa s-a lansat într-un recita de şapte piese de la „I Will Follow” şi „Out Of Control”, din albumul de debut din 1980 „Boy”, la „Vertigo”, un single care s-a aflat pe primul loc în topurile britanice după 24 de ani.

Trupa U2, cunoscută graţie unor albume precum „The Joshua Tree” şi „Achtung Baby”, a anunţat săptămâna aceasta lansarea celui de-al 16-lea album, „Carnaval De Luz”, pe 13 noiembrie.

Materialul discografic, primul după nouă ani, include un duet al lui Bono cu regretata Dolly Parton, care ar fi, conform formaţiei, ultima înregistrare a cântăreţei country.

Lista melodiilor interpretate vineri a inclus şi noul single „Silencio”.

Editor : M.C

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