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Concertele pe care Kanye West le avea programate în Rusia au fost anulate

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Kanye West Again Says He Will Run For President
Kanye West / Sursa foto: Profimedia Images
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Concertele pe care rapperul american Kanye West le avea programate în luna octombrie în Rusia au fost anulate, au anunţat organizatorii miercuri, după mai multe săptămâni de incertitudini legate de aceste spectacole, al căror anunţ a stârnit mare vâlvă în luna august într-o ţară aflată în plin război cu Ucraina, informează AFP.

„Cu profund regret, vă anunţăm că spectacolele lui YE (numele de scenă al rapperului Kanye West) la Sankt Petersburg nu vor putea să aibă loc la datele programate”, pe 10 şi 11 octombrie, a anunţat pe reţelele de socializare agenţia organizatoare, Say Agency, care va rambursa contravaloarea biletelor deja cumpărate.

Sosirea planificată a muzicianului american, ale cărui concerte au fost interzise în mai multe ţări din Europa din cauza declaraţiilor sale antisemite, stârnise reacţii aprinse şi contradictorii în Rusia.

Kanye West ar fi fost unul dintre cele mai mari staruri internaţionale care ar fi concertat în Rusia de la începutul ofensivei militare împotriva Ucrainei, întrucât majoritatea artiştilor de top au ales să nu mai călătorească în această ţară.

Zeci de mii de bilete s-au vândut rapid după anunţul de la jumătatea lunii august referitor la venirea sa în Rusia, eveniment ce a dat naştere la numeroase articole în presa rusă, care au analizat evenimentul din toate unghiurile.

Însă, câteva săptămâni mai târziu, Gazprom Arena, stadionul unde urmau să aibă loc concertele, a anunţat brusc că nu fusese semnat niciun contract şi că evenimentul nu se putea desfăşura acolo.

Potrivit presei ruse, decizia a venit din partea autorităţilor. Organizatorii începuseră deja vânzarea biletelor înainte să primească aprobarea necesară, iar anularea a fost decisă în urma unui "apel telefonic de la Moscova".

Unii oficiali ruşi salutaseră anunţul despre venirea lui Kanye West în Rusia ca pe o victorie împotriva „isteriei antiruse”, în timp ce alţii au fost mai critici, din cauza declaraţiilor mai vechi ale starului american, prin care acesta îl glorifica pe liderul nazist Adolf Hitler.

Acele declaraţii şocante, precum şi afirmaţiile lui antisemite, au fost puse de cântăreţul american, în vârstă de 49 de ani, pe seama unor episoade maniacale cauzate de tulburarea sa bipolară.

Editor : Sebastian Eduard

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