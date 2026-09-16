Controversa momentului în showbiz: „băiatul de treabă” Ed Sheeran, în mijlocul unui scandal pornit de la sloganul „Eliberați Palestina”

Cântăreţul britanic Ed Sheeran se confruntă cu cea mai mare controversă din cariera sa, după ce a izbucnit un scandal în urma deciziei de a-l exclude pe Macklemore din turneul său de pe stadioanele americane, ca urmare a comentariilor pro-palestiniene făcute de rapper pe scenă, relatează BBC.

Sheeran este unul dintre cei mai de succes compozitori din toate timpurile. A vândut peste 120 de milioane de discuri şi a petrecut mai mult de 1.000 de săptămâni în topurile albumelor din SUA.

O parte din farmecul său - pe lângă melodiile foarte antrenante - îl reprezintă personalitatea sa de om obişnuit. Arată şi se îmbracă mai degrabă ca un fan care se întoarce acasă cu trenul de la Glastonbury, decât ca unul dintre capetele de afiş ale festivalului, notează News.ro

Şi-a cultivat cu grijă o imagine publică neameninţătoare, care îi primeşte pe toţi cu braţele deschise. În 2014, şi-a donat întreaga garderobă unor magazine caritabile. În acelaşi an, a adoptat un pisoi în vârstă de o lună, salvându-l de la eutanasiere, şi l-a botezat Graham. Astăzi, conduce o organizaţie caritabilă care oferă lecţii de muzică tinerilor sub 18 ani din ţinutul său natal, Suffolk.

Încearcă să se ţină departe de politică – implicându-se, de obicei, doar pentru a milita în favoarea unor cauze precum protecţia drepturilor de autor şi speculaţiile cu bilete sau pentru a-şi exprima îngrijorarea cu privire la impactul Brexitului asupra muzicienilor aflaţi în turneu.

Dar, la fel ca majoritatea artiştilor, el înclină spre stânga. În 2017, a declarat că îl susţine pe Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist de atunci, deşi nu i-a acordat sprijinul în campania electorală.

„Oamenii au crezut că, pentru că nu m-am alăturat lui, nu eram un susţinător al lui Corbyn”, a declarat Sheeran pentru Sunday Times. „Dacă m-aţi cunoaşte ca persoană şi mi-aţi asculta muzica, aţi putea să vă daţi seama destul de bine că el ar fi genul de persoană pe care o apreciez cu adevărat”, a comentat Sheeran.

Când vine vorba de chestiuni care nu ţin de muzică, Sheeran preferă să rămână prudent. Motivul, spune el, este că muzica ar trebui să unească. El îşi vede concertele ca pe un „loc sigur şi un refugiu” construit pe baza umanităţii comune. Dar în această săptămână, acest argument s-a prăbuşit, provocând o criză pentru reputaţia şi cariera sa.

Povestea este deja binecunoscută. Macklemore a fost ales ca artist care să cânte în deschidere în turneul lui Sheeran din SUA şi, în prima seară, a ţinut un discurs în care a spus „Eliberaţi Palestina” şi a arătat imagini cu distrugerile din Gaza. În seara următoare, el a calificat numărul victimelor drept un genocid, o afirmaţie respinsă de Israel.

Aceste luări de poziţie au fost condamnate, organizaţia StopAntisemitism acuzându-l pe Macklemore că a „luat prin surprindere” publicul. Proprietarii de stadioane, aparent conduşi de miliardarul Robert Kraft, proprietarul echipei New England Patriots, au exercitat presiuni asupra lui Sheeran şi a promotorilor săi pentru a-l exclude din turneu pe Macklemore. După o săptămână de discuţii în culise, aceştia au obţinut ce au dorit.

Marţi, Sheeran a emis o declaraţie în care a precizat că decizia a fost luată de promotori, nu de el. El a spus că a încercat să construiască punţi de legătură între părţi, fără succes. Şi a dat asigurări că „nu este complice”, susţinând că decizia sa de a rămâne în afara dezbaterii publice privind Orientul Mijlociu nu dovedeşte că „nu-i pasă”.

„Sunt îngrozit de conflictul dintre Israel şi Palestina”, a scris el. „Suferinţa şi durerea provocate de ambele părţi reprezintă o tragedie umană. Există prea multe războaie în întreaga lume care provoacă durere nemăsurată şi niciunul dintre ele nu ar trebui tolerat”, a spus Sheeran.

El a continuat: „Există un motiv pentru care nu îmi folosesc platforma profesională în scopuri politice – publicul meu include tineri, adesea copii, având toate provenienţele”.

Declaraţia a avut un impact negativ.

Dacă Sheeran este atât de preocupat de copii, au spus criticii, cum se face că nu a menţionat miile de copii ucişi în Gaza?

Alţii au subliniat că abţinerea sa de la politică nu este absolută. El a purtat un tricou cu mesajul „justiţie pentru Grenfell” la Stadionul Wembley în 2018, după incendiul de la Grenfell Tower, a cântat la Concertul pentru Ucraina în 2022 şi a înregistrat o piesă de protest despre războiul din Ucraina alături de U2 la începutul acestui an.

Au apărut întrebări şi cu privire la relaţia sa cu Kraft. Sheeran a cântat la nunta omului de afaceri în 2022, iar într-un interviu ulterior l-a numit „super-drăguţ”.

Jurnalistul de muzică Jeffrey Ingold a afirmat că aparenta acceptare a lui Sheeran faţă de decizia de a renunţa la Macklemore pare o „laşitate”.

„Este unul dintre cei mai mari muzicieni din lume”, a declarat Ingold pentru BBC Radio 5 Live. „Are putere şi are influenţă. Şi, practic, s-a spălat pe mâini şi a spus: «Nu este responsabilitatea mea». Avea opţiuni, nu-i aşa? Ar fi putut să le spună promotorilor şi proprietarilor sălilor de concert, inclusiv lui Robert Kraft: «Ştiţi ce, nu vom susţine concertele acolo. Dacă nu ne lăsaţi pe toţi să cântăm, nu o vom face». Ar fi putut găsi săli alternative” - a subliniat Ingold.

La câteva ore după ce declaraţia lui Sheeran a fost făcută publică, turneul său a intrat în criză. Toate cele trei formaţii care urmau să cânte în deschidere la concertele rămase – Finneas, Aaron Rowe şi Lukas Graham – s-au retras, exprimându-şi sprijinul pentru Macklemore. Beoga – care îl acompaniază pe Sheeran în piese precum „Galway Girl” şi „Nancy Mulligan” – a renunţat, de asemenea.

Mulţi dintre ei au afirmat că excluderea lui Macklemore, din partea unui grup de proprietari miliardari de săli de concert, are un efect de intimidare asupra libertăţii de exprimare.

Alţii, din lumea muzicii şi nu numai, şi-au exprimat opinia. Vedeta pop Pink, care este de origine evreiască, a redistribuit un meme anti-Macklemore şi apoi propriul mesaj, explicând de ce a criticat comentariile rapperului.

Brusc, împotriva voinţei sale, Sheeran a devenit centrul unei furtuni politice pe marginea uneia dintre cele mai controversate probleme din lume.

Ar fi putut Sheeran să gestioneze mai bine situaţia când a izbucnit controversa? Cu siguranţă.

În declaraţia sa, el a spus că doreşte să continue turneul, pentru a nu dezamăgi fanii şi echipa care depind de concertele sale pentru a-şi câştiga existenţa.

Dacă ar fi ameninţat că va anula spectacolele, ar fi putut prezenta acest lucru ca un protest în favoarea libertăţii de exprimare – deşi asta ar fi fost, inevitabil, interpretat ca o susţinere a declaraţiilor lui Macklemore.

Aşadar, Sheeran s-a trezit într-o situaţie fără ieşire. Era condamnat oricum ar fi procedat.

Imaginea lui de tip de treabă a suferit o lovitură uriaşă, iar tonul „nu e responsabilitatea mea” din declaraţia sa cu siguranţă nu l-a ajutat.

Ingold spune: „Cred că asta va schimba modul în care oamenii îl privesc şi îl percep de acum înainte. El a spus că nu este complice, dar, de fapt, este incredibil de complice la ceea ce se întâmplă (în acest turneu)”.

Jem Aswad, redactor-şef pentru muzică la Variety, afirmă că acest episod arată că „nu poţi fi neutru în această chestiune” – dar subliniază că majoritatea oamenilor nu merg la concertele lui Sheeran pentru a li se reaminti de probleme precum Gaza, „ei merg acolo pentru a nu se mai gândi la asta şi pentru a se distra”. Aswad se îndoieşte că această controversă îi va cauza daune majore carierei, afirmând că nu crede că majoritatea criticilor „provin neapărat de la fanii lui Ed Sheeran”. „Provin de la oameni care se opun modului în care s-a comportat în această (situaţie), şi nu sunt sigur că mulţi dintre aceşti oameni sunt cu adevărat fani ai lui Ed Sheeran”, arată jurnalistul.

Vom afla sâmbătă, când Sheeran va susţine următorul său concert în Philadelphia. Un grup vocal s-ar putea să-şi exprime opiniile, dar mulţi vor veni pur şi simplu pentru a se bucura de muzică.

Nici pierderea formaţiei sale de acompaniament nu este dezastrul care ar putea părea. În turneele anterioare, Sheeran a fost singurul artist de pe scenă – acompaniindu-se singur cu o pedală de loop în loc să se bazeze pe alţi muzicieni.

Dar odată ce această serie de concerte se va încheia în Mexic, în decembrie, următorii lui paşi vor trebui planificaţi cu atenţie.

Poate că, într-o epocă de nemulţumire febrilă, a rămâne deasupra conflictului este pur şi simplu imposibil, conchide analiza BBC.

Editor : B.E.