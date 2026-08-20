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Copiii lui Robin Williams au reactivat contul actorului de Instagram. Motivul din spatele deciziei

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Zelda Williams, în stânga, și Robin Williams sosesc la premiera filmului „Old Dogs”, luni, 9 noiembrie 2009, în Los Angeles. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Zelda Williams: „Știu că este puțin ciudat” Contul a fost dezactivat după moartea actorului

La aproape o lună după ce Robin Williams ar fi împlinit 75 de ani, cei trei copii ai actorului au reactivat contul său de Instagram și l-au transformat într-un spațiu dedicat memoriei tatălui lor. Totodată, aceștia vor să combată folosirea neautorizată a imaginii și vocii sale în conținut generat de inteligența artificială, relatează revista Variety.

„Suntem recunoscători să vedem că noi generații îi descoperă opera, în timp ce fanii care îl îndrăgesc de mult timp continuă să celebreze bucuria pe care le-a adus-o în vieți”, au scris Zak, Zelda și Cody Williams într-o declarație comună publicată pe contul de Instagram al regretatului actor.

„Pe măsură ce tehnologia evoluează, vrem ca acesta să fie un loc sigur și de încredere, unde poveștile, fotografiile, videoclipurile și amintirile distribuite să reflecte moștenirea sa cu autenticitate, căldură și grijă”, au adăugat copiii lui Robin Williams.

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Aceștia au explicat că vor ca pagina să ofere publicului acces la momente autentice din cariera și viața actorului.

„Acesta este modul nostru de a împărtăși lumii talentul și umorul său unic, inclusiv momentele care ne-au făcut pe noi și pe atât de mulți dintre voi să râdeți, în timp ce ne amintim de viața și opera extraordinare ale tatălui nostru. El continuă să ne inspire și să aducă bucurie oamenilor din întreaga lume”, au mai spus cei trei.

Zelda Williams: „Știu că este puțin ciudat”

Zelda Williams, fiica cea mare a actorului, a oferit mai multe explicații despre decizia de a reactiva contul într-un mesaj publicat pe propria pagină de Instagram.

Ea a recunoscut că revenirea activității pe contul tatălui său ar putea părea tulburătoare pentru unii dintre fanii acestuia.

„Credeți-mă, știu că este puțin ciudat”, a scris Zelda Williams. Ea a explicat însă că transformarea paginii într-un spațiu cu fotografii și videoclipuri autentice este una dintre metodele prin care familia încearcă să limiteze folosirea abuzivă a imaginii actorului în conținut generat de AI.

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„Transformarea acestui spațiu într-un loc în care oamenii pot găsi videoclipuri și fotografii autentice cu el este una dintre cele mai bune modalități pe care le-am găsit acum de a riposta împotriva abuzului generalizat al inteligenței artificiale asupra vocii și imaginii lui aici”, a scris ea.

Variety notează că decizia familiei vine într-un moment în care instrumentele de inteligență artificială sunt folosite tot mai frecvent pentru crearea unor „deepfake”-uri cu celebrități, inclusiv cu persoane care au murit.

Contul a fost dezactivat după moartea actorului

Robin Williams a murit pe 11 august 2014, la vârsta de 63 de ani. Ancheta oficială a stabilit că actorul și-a luat viața, după ce se confruntase timp de mai mulți ani cu depresia.

Contul său de Instagram a rămas inactiv de la moartea actorului până la decizia recentă a celor trei copii ai săi.

Zelda Williams a criticat și în trecut folosirea neautorizată a imaginii tatălui său. În octombrie, ea le-a cerut celor care îi trimiteau videoclipuri cu Robin Williams generate cu ajutorul inteligenței artificiale să înceteze.

„Este o prostie, este o pierdere de timp și de energie și, credeți-mă, NU este ceea ce și-ar fi dorit el”, a scris Zelda Williams într-un mesaj publicat pe Instagram.

Ea a condamnat și modul în care tehnologia poate transforma moștenirea unor persoane reale în simple imitații digitale.

„Să vezi cum moștenirile unor oameni reali sunt reduse la «cam arată și sună ca ei, deci e suficient», doar ca alții să poată produce mizerii oribile pe TikTok în care îi fac ca pe marionete te înfurie”, a mai spus fiica actorului.

Editor : Ana Petrescu

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