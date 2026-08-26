Expoziția cu intrare liberă „Freddie Mercury Splendid Things” va reuni opt ținute și accesorii asociate unor momente importante din cariera artistului. Șapte dintre piese sunt împrumutate muzeului de Mary Austin, fosta logodnică a lui Mercury și una dintre cele mai apropiate persoane din viața acestuia, scrie The Independent.

Anul acesta, pe 5 septembrie, se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Freddie Mercury, iar pe 24 noiembrie, 35 de ani de la moartea sa.

Expoziția temporară cu intrare liberă, intitulată „Freddie Mercury Splendid Things”, va prezenta opt dintre ținutele sale și se inspiră dintr-o declarație pe care a făcut-o în 1978, când a spus: „Îmi place să fiu înconjurat de lucruri splendide. Vreau să duc o viață victoriană, înconjurat de un dezordine rafinată.”

Traseul expozițional va avea șase opriri și va urmări transformarea imaginii scenice a cântărețului, cu accent pe stilul său extravagant, carisma și pasiunea pentru modă, design și expresie vizuală.

Printre obiectele expuse se află un ansamblu alb-negru purtat la unul dintre primele concerte ale formației Queen, susținut la Imperial College. Ținuta a apărut ulterior și pe coperta albumului de debut al trupei, lansat în 1973.

Costumul din „Bohemian Rhapsody” și celebra coroană

Vizitatorii vor putea vedea și costumul cunoscut sub numele de „Mercury Wing”, creat de Wendy de Smet. Freddie Mercury l-a purtat în timpul turneului „A Night at the Opera”, din 1975, precum și în videoclipul piesei „Bohemian Rhapsody”.

Un alt punct de atracție îl reprezintă coroana și mantia concepute de Diana Moseley și purtate de artist în timpul turneului „Magic Tour”. Cele două piese au fost folosite inclusiv la ultimul concert susținut de Mercury alături de Queen, la Knebworth, în 1986.

Muzeul va pregăti și manechine special realizate pentru expoziție, amplasate astfel încât să redea postura și energia scenică a artistului.

Freddie Mercury, născut Farrokh Bulsara la 5 septembrie 1946, a fost unul dintre fondatorii formației Queen. Trupa a avut șase single-uri și zece albume care au ajuns pe primul loc în topurile britanice, iar piese precum „Killer Queen”, „Crazy Little Thing Called Love” și „We Are The Champions” au devenit clasice ale muzicii rock.

În cariera solo, Mercury a lansat albumul „Mr Bad Guy” în 1985, iar trei ani mai târziu a apărut „Barcelona”, proiect realizat împreună cu soprana Montserrat Caballé.

Artistul a murit în 1991, la vârsta de 45 de ani, în urma unei pneumonii bronșice asociate SIDA.

Expoziția „Freddie Mercury Splendid Things” va putea fi vizitată la V&A South Kensington între 24 octombrie 2026 și 17 ianuarie 2027.

Editor : Ana Petrescu