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Cristiano Ronaldo ar urma să se însoare în weekend cu Georgina Rodriguez, partenera sa de 10 ani, cu care are doi copii (presă)

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez Foto: Getty Images
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Din articol
O ceremonie intimă la cererea Georginei Rodriguez?

Deşi nu a fost anunţată oficial nicio dată, starul portughez al fotbalului, Cristiano Ronaldom  este pe cale să-i spună „da” Georginei Rodriguez, partenera sa de zece ani. Conform mai multor surse media, nunta este planificată pentru această vară şi poate chiar weekendul viitor, în Madeira, insula unde CR7 a crescut. Mai multe detalii despre ceremonie au fost deja dezvăluite, scrie News.ro.

2016 a fost un an plin de evenimente pentru Cristiano Ronaldo. Acum zece ani, starul portughez şi-a îndeplinit unul dintre cele mai mari vise câştigând Campionatul European cu Portugalia, după o victorie împotriva Franţei în finală. Dar 2016 a fost şi anul în care a cunoscut-o pe Georgina Rodriguez, partenera sa şi mama celor doi copii mai mici ai săi. O frumoasă poveste de dragoste care l-a determinat pe CR7 să o ceară în căsătorie în mijlocul verii trecute.

„Ştiam că o să o fac într-o zi, dar nu plănuisem să o fac în acel moment. Era în jurul orei 1 dimineaţa. Fiicele mele încă dormeau. Unul dintre prietenii mei mi-a dat inelul să i-l dau lui Gio (Georgina) şi, în timp ce i-l înmânam, cei doi copii ai mei au intrat şi mi-au spus: «Tată, ai de gând să-i dai inelul mamei şi să o ceri în căsătorie?». M-a întrebat dacă sunt sincer şi i-am răspuns: «Te vreau şi vreau să mă căsătoresc cu tine»”, i-a spus Cristiano Ronaldo prezentatorului britanic Piers Morgan.

Cristiano Ronaldo inaugurates his 15th hair clinic in Riyadh]
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

O ceremonie intimă la cererea Georginei Rodriguez?

Un an mai târziu, pare că cei doi sunt în sfârşit pe cale să spună „Da”. Conform mai multor agenţii media, nunta va avea loc în această lună. Nu a fost anunţată nicio dată, dar locaţia este deja cunoscută. Ceremonia va avea loc în Madeira, insula unde a crescut câştigătorul de cinci ori al Balonului de Aur.

Catedrala din Funchal a fost, se pare, rezervată înainte de festivităţile de la Savoy Palace, un hotel de cinci stele cu patru restaurante. „Oaspeţii hotelului au fost informaţi că două etaje vor fi inaccesibile vineri şi sâmbătă, precum şi mai multe baruri”, a declarat o sursă pentru tabloidul The Sun, care relatează despre o nuntă care va avea loc weekendul viitor, 8 august.

În interviul său cu Piers Morgan, Ronaldo a anunţat că nunta nu va fi o petrecere uriaşă, deoarece Georgina Rodriguez a preferat o ceremonie intimă.

Acest lucru nu a împiedicat-o pe legenda fotbalului portughez să cheltuiască deja sume exorbitante, începând cu inelul de logodnă, care se pare că a costat cinci milioane de dolari.

„Este minimul pe care l-a putut oferi după zece ani de aşteptare”, a reacţionat logodnica sa într-un interviu acordat revistei Elle Spain.

Editor : B.E.

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