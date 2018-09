Cum explică pastorul care a pipăit-o pe Ariana Grande gestul inadecvat

Pastorul care a oficiat ceremonia de înmormântare a Arethei Franklin şi-a cerut scuze după ce a pipăit-o pe Ariana Grande. El a transmis presei un comunicat prin care cere scuze pentru comportamentul său, pe care l-a descris drept „prea prietenos”. Bărbatul a spus că nu a făcut-o intenţionat şi că a procedat la fel cu toţi artiştii prezenţi la ceremonie.

Ariana Grande, în vârstă de 25 de ani, a interpretat o piesă clasică din repertoriul legendarei Aretha Franklin, "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", în timpul unei ceremonii care a reprezentat un lung şi vibrant omagiu adus "Reginei muzicii soul", decedată la vârsta de 76 de ani pe 16 august din cauza unui cancer pancreatic, scrie Agerpres.



După interpretarea ei, Ariana Grande a fost felicitată pe scenă de episcopul Charles Ellis, care i-a pus o mână pe spate şi a strâns-o în braţe.



Mai multe imagini publicate de mass-media americane arată faptul că mâna dreaptă a pastorului atingea în acele momente un sân al divei pop.



„Nu m-am gândit niciodată că urma să ating sânul cuiva", a declarat pastorul pentru presa americană. Declaraţia lui a fost confirmată sâmbătă pentru AFP de administratorii de la Greater Grace Temple.

Pastorul american a recunoscut, de asemenea, că, probabil, a „depăşit limitele” prin acel gest.



Totodată, el a prezentat scuze pentru comentariile făcute la adresa cântăreţei pop.

„Eu îmbrățișez toți artiști, indiferent că sunt bărbați sau femei”, explică pastorul.



„Când am văzut că Ariana Grande făcea parte din program, am crezut că era o nouă opţiune înscrisă în meniul de la Taco Bell”, a declarat el, referindu-se la un lanţ de restaurante de tip fast-food, cu specific mexican şi foarte populare în Statele Unite.



Ceremonia de vineri a durat aproape opt ore şi a reprezentat un ultim omagiu, punctat de numeroase evoluţii muzicale, adus legendarei cântăreţe americane.

