Cum se numește ultima melodie înregistrată de Joan Baez. Artista s-a întors în studio, revoltată de politicile lui Trump

Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o pe Joan Baez, legenda americană a muzicii folk, să se întoarcă în studio, unde a terminat de înregistrat o nouă melodie de „protest”.

Această piesă, pe care Joan Baez o descrie drept „un cântec de protest”, este intitulată „No Kings”, cu aluzie la sloganurile demonstraţiilor anti-Trump din Statele Unite, scrie Agerpres, preluând AFP.

Scrisă de Jesse Welles, un cântăreţ de folk în vârstă de 33 de ani din Arkansas, piesa a fost interpretată pentru prima dată live de cei doi, apoi duo-ul a înregistrat-o în studio, lansarea fiind programată pentru zilele următoare.

„Îmi place să cânt cu tineri, iar această melodie este perfectă pentru vocea mea. A fost o plăcere pură”, a declarat Joan Baez, care s-a aflat la Paris pentru lansarea în Franţa a volumului său de poezii „Quand tu verras ma mere, invite-la a danser” („When You See My Mother, Ask Her to Dance: Poems”).

„Este nevoie este un imn”

Figură marcantă a perioadei hippie, artista, care va împlini în curând 85 de ani, nu a mai lansat nicio piesă de la albumul său din 2018 - „Whistle Down the Wind”. Indignată de politicile preşedintelui american, ea a revenit, însă, în studio pentru această melodie.

„Este nevoie este un imn, ceva ce toată lumea poate să cânte”, scandând „No Kings, no Kings, no Kings”, a declarat activista, care a mărşăluit alături de Martin Luther King şi a cântat pentru pace şi justiţie socială la Woodstock şi în întreaga lume.

La rândul său, Jesse Welles este cunoscut pentru textele sale referitoare la Donald Trump, la pedofilul miliardar Jeffrey Epstein şi la politicile de imigrare din SUA.

„Îmi doresc să las o moştenire sinceră”

Când nu este preocupată de democraţia americană sau nu se dedă pasiunilor sale pentru pictură sau creşterea găinilor, Joan Baez, care locuieşte în sudul Californiei, îşi consultă arhivele personale. Acestea au alimentat documentarul „Joan Baez: I Am a Noise” (2023), care dezvăluie lupta ei cu depresia, consumul abuziv de substanţe şi convingerea că în copilărie a suferit traume din cauza tatălui ei.

Cel mai recent proiect autobiografic semnat de Joan Baez este o colecţie de poezii, compilate din notiţe, caiete şi computere vechi, scrise pe parcursul mai multor decenii. Cartea, publicată recent în Franţa, include texte scrise în timp ce se lupta cu tulburarea de identitate disociativă.

„Era ceva special la modul în care poezia era scrisă de voci interioare”, a declarat ea.

„Îmi doresc cu adevărat să las o moştenire sinceră, fie că este vorba de poezii, muzică, documentar”, a spus Joan Baez, care nu mai cântă la chitară şi a efectuat ultimul său turneu în 2019.

Afectată de coşmaruri şi uneori luptându-se să ţină „întunericul şi melancolia” la distanţă, artista a declarat, totuşi, că ultimul deceniu a fost cel mai fericit din viaţa sa.

Editor : B.P.