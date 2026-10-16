De ce a fost mutat P. Diddy la altă închisoare din SUA? Detalii inedite despre viața sa din detenție și o altercație recentă

Starul muzicii hip-hop P. Diddy, condamnat pentru violenţe sexuale comise asupra unora dintre fostele sale iubite, a fost transferat într-o nouă închisoare federală americană, potrivit unor relatări din presă care vorbesc despre o altercaţie şi un tratament preferenţial în timpul detenţiei, informează AFP.

Starul american, în vârstă de 56 de ani, a fost mutat dintr-un centru de detenţie din Fort Dix, New Jersey, la închisoarea Allenwood Low din statul vecin Pennsylvania, a declarat vineri o purtătoare de cuvânt de la Biroul Federal al Închisorilor din Statele Unite.

Închisoarea Allenwood Low găzduieşte aproximativ 1.000 de deţinuţi, spre deosebire de cea din Fort Dix, unde se află circa 4.000 de deţinuţi.

Potrivit mai multor companii mass-media americane, Sean Combs - numele său real - a primit îngrijiri medicale în spitalul închisorii din cauza unei răni la cap, după o altercaţie cu un alt deţinut, care a avut loc weekendul trecut.

În celulă

În septembrie 2026, NBC News a relatat, de asemenea, că rapperul ducea o viaţă relativ confortabilă în Fort Dix, având acces, printre altele, la telefoane mobile de contrabandă şi la alcool, care sunt interzise în penitenciare.

Acelaşi post de televiziune a susţinut că alţi deţinuţi îi găteau şi îi făceau curăţenie în celulă şi că rapperul beneficia chiar şi de masaje.

Biroul Federal al Închisorilor nu a dezvăluit motivul acestui transfer.

„Din motive de confidenţialitate, siguranţă şi securitate, nu comentăm condiţiile de detenţie ale persoanelor aflate în custodia noastră, inclusiv motivele oricărui transfer”, a declarat o purtătoare de cuvânt.

Maratoane sexuale

P. Diddy a fost condamnat în 2025 la finalul unui proces intens mediatizat care a scos la iveală detalii despre maratoanele sexuale pe care le organiza şi la care a constrâns mai multe femei să participe, inclusiv pe una dintre fostele sale iubite, cântăreaţa Casandra Ventura.

Juriul l-a achitat de cele mai grave acuzaţii - trafic de persoane în scopuri sexuale şi conspiraţie -, însă l-a găsit vinovat la două capete de acuzare legate de transportarea unor persoane peste graniţele statale în scopul practicării prostituţiei.

Sean Combs urmează să fie eliberat din închisoare în luna martie 2028.

Editor : Sebastian Eduard