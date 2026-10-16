Live TV

De ce a fost mutat P. Diddy la altă închisoare din SUA? Detalii inedite despre viața sa din detenție și o altercație recentă

Data actualizării: Data publicării:
Sean 'Diddy' Combs
Sean Combs, cunoscut ca P. Diddy, a fost mutat din Fort Dix la Allenwood Low din motive care nu au fost făcute publice. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
În celulă Maratoane sexuale

Starul muzicii hip-hop P. Diddy, condamnat pentru violenţe sexuale comise asupra unora dintre fostele sale iubite, a fost transferat într-o nouă închisoare federală americană, potrivit unor relatări din presă care vorbesc despre o altercaţie şi un tratament preferenţial în timpul detenţiei, informează AFP.

Starul american, în vârstă de 56 de ani, a fost mutat dintr-un centru de detenţie din Fort Dix, New Jersey, la închisoarea Allenwood Low din statul vecin Pennsylvania, a declarat vineri o purtătoare de cuvânt de la Biroul Federal al Închisorilor din Statele Unite.

Închisoarea Allenwood Low găzduieşte aproximativ 1.000 de deţinuţi, spre deosebire de cea din Fort Dix, unde se află circa 4.000 de deţinuţi.

Potrivit mai multor companii mass-media americane, Sean Combs - numele său real - a primit îngrijiri medicale în spitalul închisorii din cauza unei răni la cap, după o altercaţie cu un alt deţinut, care a avut loc weekendul trecut.

În celulă

În septembrie 2026, NBC News a relatat, de asemenea, că rapperul ducea o viaţă relativ confortabilă în Fort Dix, având acces, printre altele, la telefoane mobile de contrabandă şi la alcool, care sunt interzise în penitenciare.

Acelaşi post de televiziune a susţinut că alţi deţinuţi îi găteau şi îi făceau curăţenie în celulă şi că rapperul beneficia chiar şi de masaje.

Biroul Federal al Închisorilor nu a dezvăluit motivul acestui transfer.

„Din motive de confidenţialitate, siguranţă şi securitate, nu comentăm condiţiile de detenţie ale persoanelor aflate în custodia noastră, inclusiv motivele oricărui transfer”, a declarat o purtătoare de cuvânt.

Maratoane sexuale

P. Diddy a fost condamnat în 2025 la finalul unui proces intens mediatizat care a scos la iveală detalii despre maratoanele sexuale pe care le organiza şi la care a constrâns mai multe femei să participe, inclusiv pe una dintre fostele sale iubite, cântăreaţa Casandra Ventura.

Juriul l-a achitat de cele mai grave acuzaţii - trafic de persoane în scopuri sexuale şi conspiraţie -, însă l-a găsit vinovat la două capete de acuzare legate de transportarea unor persoane peste graniţele statale în scopul practicării prostituţiei.

Sean Combs urmează să fie eliberat din închisoare în luna martie 2028.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Siegfried Mureșan, despre Grindeanu: „Acum înțelegem exact de ce a fugit de orice...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radoslaw Sikorski
„Peste cadavrele noastre”: Polonia respinge presiunile SUA privind deblocarea activelor rusești înghețate
Steaguri România - UE - NATO
Ce priorități de politică externă are Guvernul propus de Luca Niculescu. Care vor fi relațiile cu UE, cu NATO și cu SUA
Katie Zacharia
Noua purtătoare de cuvânt a lui Trump face o afirmație controversată despre „toaletele” din China. Ce îi răspunde Beijingul
donald trump da noroc cu nicusor dan
Într-un interviu pentru Bloomberg, Nicușor Dan spune care e cel mai mare atu al României în relația cu SUA
calin georgescu ridicat de politisti in catuse din mogosoaia
„Vă mulțumim pentru discernământ”. Călin Georgescu, mesaj de după gratii privind situația sa juridică pentru susținători
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
În ce condiții ar putea PNL să voteze Guvernul Niculescu. Ilie...
Elon Musk, Donald Trump
Musk l-a acuzat public pe Trump de haosul provocat de restricțiile...
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda...
Marine le Pen
Extrema dreaptă europeană se împarte în privința lui Putin. De ce...
Ultimele știri
Premierul Poloniei Donald Tusk avertizează că Rusia ar putea intensifica războiul hibrid înainte de Crăciun
Nicușor Dan vrea o nouă discuție despre ETS2, pe fondul crizei energetice. Ce se întâmplă cu mecanismul european de taxare a emisiilor
Cum a ajuns mesajul despre gay din Guvern pe grupul Comisiei conduse de Diana Stoica la Camera Deputaților: „O să fiu mai atentă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are...
Fanatik.ro
„O blasfemie!”. Marcel Pușcaș, cea mai dură opinie după ce Vlad Chiricheș s-a retras din fotbal: „Nu putea...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Transfer de 5 milioane de euro pentru U Craiova după 1-1 cu Getafe? „Poate să ia bani buni pe el!”
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro