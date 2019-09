Decizia neașteptată a lui Liam Gallagher, în legătură cu fratele său, Noel, cu care este în conflict de mulți ani

Liam Gallagher a declarat că îl va invita pe fratele său, Noel, cu care se află de mai mulţi ani în conflict, la nunta sa cu Debbie Gwyther, informează Press Association.

Cei doi s-au aflat în relaţii reci de la destrămarea formaţiei Oasis în 2009, după ani de certuri, însă Liam a precizat recent pentru Sunday Mirror că îl va ruga pe Noel să vină la nunta sa de anul viitor, la sfatul mamei lor, potrivit Agerpres.

Cavaler de onoare va fi însă fratele său mai mare, Paul.

Liam s-a declarat încrezător că acest al treilea mariaj "va fi cu noroc", după cele anterioare cu Patsy Kensit şi Nicole Appleton.

Artistul, în vârstă de 46 de ani, a cerut-o în căsătorie pe Debbie Gwyther, partenera sa de şapte ani, în timpul unei vacanţe pe Coasta Amalfitană, în luna august.

El a povestit că deşi "vorbeau despre asta de mult timp", Gwyther nu era sigură în privinţa căsătoriei.

Fiica lui Liam, Molly Moorish, va fi domnişoară de onoare, a adăugat cântăreţul, precizând că de această dată nunta va fi una discretă.

Artistul îşi va lansa cel de-al doilea album solo, "Why Me? Why Not?", săptămâna viitoare.