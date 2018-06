Declarații îndrăznețe ale actriței Catherine Zeta-Jones: Nu îmi voi cere scuze pentru banii mei, celebritatea și aspectul meu fizic

Actriţa galeză Catherine Zeta-Jones a acordat recent un interviu în care a spus că nu îşi va cere scuze pentru banii şi celebritatea sa, nici pentru aspectul ei fizic, informează PA.

FOTO: Shutterstock

Artista în vârstă de 48 de ani s-a născut într-o familie de muncitori din oraşul Swansea din Ţara Galilor, dar, graţie unei cariere de succes pe marele ecran, a reuşit să strângă o avere de mai multe milioane de dolari, s-a căsătorit cu un star de prim rang de la Hollywood şi a câştigat un premiu Oscar, potrivit Agerpres.



Într-un interviu acordat cotidianului britanic Daily Mirror, Catherine Zeta-Jones a vorbit despre viaţa fericită pe care o duce alături de soţul ei, actorul Michael Douglas, şi a spus că este prea ocupată să se concentreze pe activitatea ei profesională decât să îşi ceară scuze pentru succesul ei.



"Un lucru care nu mă caracterizează este falsa smerenie. M-am săturat să fiu umilă. Chiar m-am săturat de fraze precum acestea: 'Îmi pare atât de rău că sunt bogată, îmi pare atât de rău că m-am căsătorit cu un star de cinema, îmi pare atât de rău că nu arăt chiar rău'. Nu mai am astfel de păreri de rău. Ajunge. Tot ce contează pentru mine acum este munca mea", a spus vedeta galeză.



"Este ceea ce iubesc, iar restul vieţii mele este o adevărată bucurie, pentru că am doi copii frumoşi şi sănătoşi, un soţ fericit. Totul e bine şi nu mă voi simţi umilă din această cauză", a adăugat ea.



Catherine Zeta-Jones s-a căsătorit cu Michael Douglas, în vârstă de 73 de ani, în anul 2000. Cei doi actori au împreună doi copii - Dylan, în vârstă de 17 ani, şi Carys, în vârstă de 15 ani.



Actriţa galeză a devenit cunoscută după ce a interpretat rolul Mariette într-o producţie a postului ITV, "The Darling Buds Of May" în 1991, la vârsta de 22 de ani.



Acel succes i-a adus apoi roluri principale în filme precum "The Mask Of Zorro" şi "Entrapment". În 2003, Catherine Zeta-Jones a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar graţie interpretării personajului Velma în musicalul "Chicago".