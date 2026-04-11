Legendara trupă britanică de rock Deep Purple s-a întors în Japonia, țară în care a susținut primul turneu cu mai bine de jumătate de secol în urmă. Deși a lansat un album intitulat „The Last Concert in Japan” în 1977, trupa se află în prezent în turneul „Made in Japan”. Printre cei încântați să îi vadă s-a numărat nimeni alta decât prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, ea însăși o bateristă pasionată. Cântând la tobe în perioada studenției, Takaichi l-a invitat anterior chiar și pe președintele Coreei de Sud la o sesiune improvizată în duo, anunță France24.

„Ești zeul meu”, i-a spus Sanae Takaichi, o pasionată de hard rock, bateristului trupei, Ian Paice, zâmbind larg în timp ce îi înmâna o pereche de bețe de baterie fabricate în Japonia și semnate.

Ea însăși o bateristă pasionată, Takaichi a cântat într-o trupă tribut Deep Purple încă din copilărie, după ce a devenit fan încă din școala primară.

„În zilele noastre, când mă cert cu soțul meu, cânt la tobe pe melodia Burn și îi arunc un blestem”, le-a spus liderul conservator în vârstă de 65 de ani muzicienilor, vineri, la biroul său din capitala japoneză, Tokyo.

Trupa s-a întâlnit cu prima femeie prim-ministru a Japoniei la întoarcerea din turneul prin țară, unde au înregistrat albumul live din 1972, „Made in Japan”, considerat unul dintre cele mai mari albume rock înregistrate vreodată.

„Nu-mi vine să cred că Deep Purple sunt aici”, a spus Takaichi, zâmbind în timp ce îi saluta pe muzicieni. „Am un profund respect pentru modul în care continuați să scrieți istoria rockului, acceptând noi provocări și creând muzică captivantă până în ziua de azi”, a spus ea prin intermediul unui interpret.

Prim-ministrul a declarat că speră ca turneul să „încânte și să entuziasmeze fanii din toată Japonia” și să promoveze schimburile culturale între Marea Britanie și Japonia.

Paice a spus că îi face întotdeauna plăcere să viziteze Japonia, dar a calificat întâlnirea drept un „bonus”.

Trupa a scris într-o postare pe Instagram: „Fiind un fan de-o viață al genurilor hard rock și heavy metal, Takaichi a menționat adesea Deep Purple ca fiind una dintre trupele ei preferate. Ea chiar le-a spus membrilor trupei că a cumpărat albumul lor «Machine Head» încă din școala primară.”

Formată în Anglia în 1968, Deep Purple a devenit cunoscută ca una dintre „sfânta treime” a trupelor britanice de heavy metal, alături de Black Sabbath și Led Zeppelin. Poate cel mai renumit hit al lor - Smoke on the Water - a apărut pe albumul lor din 1971, Machine Head.

