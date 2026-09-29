Dennis Haskins, una dintre vedetele serialului „Salvaţi de clopoţel”, a murit la vârsta de 75 de ani

Dennis Haskins, actorul cunoscut mai ales pentru rolul directorului Richard Belding din serialul „Salvaţi de clopoţel/ Saved by the Bell”, a murit la vârsta de 75 de ani.

Agentul lui Haskins, Jay Schachter, a confirmat luni această veste pentru revista Variety. Cauza decesului şi alte detalii nu au fost făcute publice până în prezent, relatează News.ro.

„Este o pierdere tragică”, a declarat el într-un comunicat. „Toată lumea îl iubea pe domnul Belding, iar noi, cei care am avut ocazia să-l cunoaştem pe Dennis, îl iubeam şi mai mult. Era un om minunat şi îşi iubea, chiar îşi iubea din toată inima fanii. Avea mereu timp pentru ei, indiferent de situaţie. A fost clientul meu şi un prieten drag timp de peste 20 de ani, şi îmi va lipsi teribil. Sunt distrus”.

Haskins a interpretat rolul directorului de școală în cunoscutul serial, de la început până la sfârşit. Serialul a fost difuzat între 1989 şi 1992, iar Haskins a apărut în aproape 90 de episoade. De asemenea, el l-a interpretat pe Belding în „Saved by the Bell: The New Class”, în filmul de televiziune „Saved by the Bell: Hawaiian Style” şi în precursorul serialului principal, „Good Morning, Miss Bliss”, difuzat în 1988.

Personajul său era cunoscut pentru replica sa celebră: „Hei, hei, hei, ce se întâmplă aici?”, pe care o rostea atunci când încerca să-i disciplineze pe elevii de la Liceul Bayside: Zack Morris, A.C. Slater şi Screech Powers. A jucat alături de Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond, Lark Voorhies, Dennis Haskins, Tiffani-Amber Thiessen, Elizabeth Berkley şi Mario Lopez.

Haskins a mai jucat şi în o serie de alte filme şi seriale de televiziune, printre care „Abstruse”, „A Million Ways to Die in the West”, „A Bennett Song Holiday”, „Trailer Park Shark”, „Jennifer Falls” şi altele.

Editor : M.B.