Video Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan

Data publicării:
dorian popa
Dorian Popa FOTO: Instagram

Influencerul Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a admis apelul procurorilor, iar artistul va fi supravegheat și obligat să respecte mai multe măsuri impuse de instanță, inclusiv muncă în folosul comunității.

Instanța a admis apelul procurorilor, iar hotărârea este definitivă.

Cazul datează din octombrie 2023, când Dorian Popa a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domnești, județul Ilfov, în apropierea locuinței sale. În urma testării, acesta a fost depistat conducând sub influența substanțelor interzise.

Pe durata termenului de supraveghere, Dorian Popa trebuie să respecte mai multe obligații stabilite de instanță. Acesta este obligat să anunțe orice schimbare de domiciliu sau de loc de muncă și să comunice deplasările mai lungi de cinci zile.

De asemenea, trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității în comuna Domnești.

În cazul în care nu respectă obligațiile impuse sau dacă va comite o altă infracțiune în perioada de supraveghere, suspendarea pedepsei poate fi revocată, iar acesta ar putea executa pedeapsa în regim de detenție.

