Dwayne ''The Rock'' Johnson a povestit cum și-a salvat mama de la sinucidere

Dwayne ''The Rock'' Johnson şi-a îndemnat fanii să îşi ajute semenii care se confruntă cu momente dureroase amintind de faptul că la vârsta de 15 ani a salvat viaţa mamei sale în timpul unei tentative de sinucidere, relatează joi Press Association.

Foto: Gulliver/Getty Images

În timpul filmărilor la serialul de comedie ''Ballers'', desfăşurate într-un cimitir, actorul a publicat un mesaj emoţionant pe contul său de Instagram în cadrul căruia a dezvăluit detalii despre tentativa de sinucidere a mamei sale şi a adus totodată un omagiu fratelui său, care s-a sinucis, scrie Agerpres.



''Nu e o scenă tipică despre comedia noastră #ballers, în timp ce deschid o bere şi toastez pentru fratele meu, William, care s-a sinucis'', a mărturisit Johnson pe pagina sa urmărită de 99,5 milioane de utilizatori.



''M-a făcut să mă gândesc la modul în care mulţi dintre noi am fost afectaţi de sinuciderea prietenilor, a (membrilor) familiei. Lupta şi durerea sunt reale. Cu toţii am fost acolo, la un nivel sau altul. Mama a încercat să-şi ia viaţa când aveam 15 ani. S-a dat jos din maşină pe Autostrada 65 din Nashville şi a pătruns în trafic. Camioane şi maşini au virat ca să n-o lovească. Am apucat-o şi am tras-o pe pietrişul de pe marginea drumului'', a povestit actorul.



Johnson a adăugat că mama sa ''nu are amintiri'' legate de tentativa sa de sinucidere adăugând că ''probabil că e mai bine'' aşa.



Făcând referire la scena filmată pentru ''Ballers'', în care Johnson joacă rolul unei foste vedete NFL (Liga naţională de fotbal american) acesta a adăugat că a filmat multe scene care nu i-au făcut plăcere, însă acestea i-au amintit ''că întotdeauna trebuie să facem tot ce putem să dăm cu adevărat atenţie oamenilor care se confruntă cu momente dureroase''.



''Ajutaţi-i să treacă prin asta, faceţi-i să discute despre luptă şi aduceţi-le aminte că nu sunt singuri. Am fost norocoşi în ziua aceea când aveam 15 ani, însă nu se întâmplă mereu aşa'', a adăugat actorul în mesajul său.