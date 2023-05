Ed Sheeran a câștigat procesul în care a fost acuzat că l-a plagiat pe Marvin Gaye

Ed Sheeran a câștigat procesul în care era acuzat că a plagiat un cântec celebru al lui Marvin Gaye, scrie BBC. Cântărețul și compozitorul britanic a negat că a furat elemente ale cântecului Let's Get It On pentru hitul său Thinking Out Loud.

Moștenitorii lui Ed Townsend, un muzician şi producător american care a scris împreună cu Marvin Gaye melodia Let's Get It On, au susținut că Sheeran, Warner Music Group și Sony Music Publishing le datorează bani pentru încălcarea drepturilor de autor.

Sheeran a declarat în procesul care a avut loc la New York că, dacă va fi găsit vinovat, va renunța la cariera muzicală.

Pentru a doua oară într-un an, cântăreţul şi compozitorul în vârstă de 32 de ani a fost nevoit să răspundă în faţa justiţiei pentru acuzaţii de plagiat legate de hiturile sale. După ce a câștigat un proces la Londra anul trecut, Ed Sheeran s-a apărat de data aceasta împotriva acuzaţiilor moştenitorilor lui Ed Townsend, un muzician şi producător american care a scris împreună cu Marvin Gaye melodia „Let's get it on”.

Citat de acuzare, un muzicolog a declarat joi că progresia acordurilor prezente în cele două melodii este aproape similară - ceea ce l-a determinat pe cântăreţul britanic să-şi scoată chitara în sala de judecată, scrie New York Times. Prin urmare, el a cântat cele patru acorduri cheie ale piesei sale „Thinking Out Loud”, dând asigurări că acestea sunt foarte diferite de cele folosite în „Let's Get It On” (1973), un clasic soul cântat de Marvin Gaye.

Hitul lui Ed Sheeran s-a clasat pe locul 2 în topul Billboard Hot 100 şi a câştigat premiul Grammy pentru cel mai bun cântec al anului în 2016.

Anul trecut, Ed Sheeran a obţinut despăgubiri de peste 1 milion de euro în urma procesului câştigat în faţa a doi cântăreți care l-au acuzat că a copiat o linie melodică dintr-o piesă compusă de aceștia pe care Sheeran ar fi folosit-o în melodia de mare succes „Shape Of You” (2017).

Editor : A.P.