Elton John, dezvăluiri despre ultimele zile de viață ale lui Freddie Mercury. Cadoul de Crăciun pe care i l-a pregătit înainte de a muri

Unul dintre cei mai mari artiști din toate timpurile, Freddie Mercury, a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani. Anul acesta, vocalistul trupei Queen ar fi împlinit 71 de ani. Elton John, prieten apropiat al artistului, a făcut dezvăluiri emoționante despre ultimele zile din viața cântărețului, care a murit răpus de o complicație dată de SIDA. În cartea „Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS”, Elton John amintește evenimentele tragice care au dus la decesul starului, dar și cum, în ciuda bolii, Mercury nu a încetat să aibă grijă de cei din jurul lui.

Elton John a făcut dezvăluiri emoționante despre ultimele zile din viața lui Freddie Mercury Foto: Shutterstock

„Freddie nu a anunțat public că suferă de SIDA, decât cu o zi înainte de a muri în noiembrie 1991. Deși era peste măsură de energic pe scenă – mai mult decât Bowie sau Jagger la un loc – era un om foarte rezervat în ce privește viața privată. Dar Freddie mi-a spus că are SIDA imedit după ce a fost diagnosticat în 1987. Am fost devastat. Am văzut ce face această boală la mulți prieteni. Știam exact ce se va întâmpla cu Freddie. Și el știa. El știa că moartea, moartea agonizantă, urma să vină. Dar Freddie era incredibil ce curajos. A păstrat aparențele, a continuat să cânte alături de trupa Queen, și a continuat să fie cea mai amuzantă și generoasă persoană dintotdeauna.

După ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, a fost prea greu de îndurat. Mi se rupea inima să văd această stea a muzicii distrusă de SIDA. Spre sfârșit, corpul său a fost acoperit de leziuni cutanate dureroase din cauza sarcomului Kaposi. Era aproape orb. Era prea slăbit și pentru a sta în picioare.”

Freddie Mercury alături de Elton John

Elton John a dezvăluit și că Freddie Mercury l-a trecut în testament. După moartea artistului, de Crăciun, Elton John a primit un cadou de la Mercury - un tablou, semnat de unul din artiștii lui preferați, pictorul britanic Henry Scott Tuke. Cadoul era însoțit de un mesaj: „Dragă Sharon, mă gândeam că-ți place. Cu drag, Melina. Crăciun fericit!” Sharon și Melina erau numele cu care se alintau cei doi, scrie Bored Panda.

„Eram terminat. Aveam 44 de ani atunci și plângeam ca un copil. Era acest om frumos, pe moarte, în ultimele sale zile de viață și-a găsit timp să-mi căute un cadou de Crăciun. (…) Chiar și pe moarte, mi-a amintit cât de special era”.

Născut în Zanzibar, în 1946, pe adevăratul său nume Farrokh Bulsara, şi educat în India, Freddie Mercury a înfiinţat trupa Queen în 1971, alături de Brian May, Roger Taylor şi John Deacon. Queen a devenit un nume greu în industria muzicală în 1975, odată cu lansarea celui de-al patrulea album, "A Night at the Opera", ce conţine legendara piesă "Bohemian Rhapsody", compusă chiar de Freddie Mercury.

Freddie Mercury era un om al spectacolului, fiind recunoscut pentru calităţile sale vocale remarcabile de tenor si pentru prestaţiile live. A compus sute de melodii care au intrat în istoria muzicii. A concertat de peste 700 de ori alaturi de Queen în întreaga lume. Trupa a fost prima care a cântat pe stadioanele din Africa de Sud, dar şi în fostul spaţiu comunist.

Freddie Mercury a fost diagnosticat cu HIV în 1987. Iniţial, el nu a dorit ca informaţia să fie făcută publică şi a negat zvonurile apărute în presa. Pe 23 noiembrie 1991 a trimis jurnaliştilor un comunicat în care recunoştea că a fost testat seropozitiv.

Ziua următoare, se stingea din viaţa, la doar 45 de ani.

