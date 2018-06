Eminem, despre o posibilă relaţie cu Nicki Minaj: „Suntem împreună”

Rapperul american Eminem a alimentat duminică zvonurile privind o posibilă relaţie cu artista de hip hop Nicki Minaj, relatează AFP.

Foto: Gulliver/Getty Images



"Vreau să vă spun un lucru pe care nici măcar Niki nu-l ştie", a declarat muzicianul în vârstă de 45 de ani la festivalul Governors Ball din New York, utilizând o formulă care nu a înlăturat totuşi ambiguităţile. "Suntem împreună", a declarat el stârnind aplauze. "Este tot ceea ce aveam de spus. Mulţumesc că am putut să mă eliberez" de toate acestea, a precizat el.



Nicki Minaj, 35 de ani, una dintre artistele cele mai influente pe plan internaţional ale hip hop-ului, sugerase la rândul său luna trecută că este într-o relaţie cu Eminem, într-un vers al piesei 'Big Bank' compusă cu rapperul YG.



"Le-am spus că l-am întâlnit pe Slim Shady/ Bag the Em / Când va fi negru el va reveni', declarase ea, folosind mai multe porecle ale rapperului alb. După ce un fan a întrebat-o pe Instagram dacă acest lucru înseamnă că formează un cuplu cu Eminem, ea a răspuns: "Da".



Acest răspuns neaşteptat de sincer a suscitat discuţii pe reţelele de socializare, unii avansând ipoteza că cele două vedete vor să atragă atenţia asupra lor. Eminem a fost însă destul de evaziv pe această temă în timpul concertului său.



Eminem a suscitat de multe ori interesul presei privind viaţa sa personală agitată şi afirmaţiile sale destul de violente faţă de femei, încă de la primele sale hituri din 1990. El s-a căsătorit de două ori şi a divorţat de Kim Scott, pe care o cunoaşte din liceu.



La rândul ei, Nicki Minaj a anunţat anul trecut că a pus capăt unei relaţii de doi ani cu rapperul Meek Mill.