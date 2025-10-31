„Eram bolnav. Scăpat de sub control.” P. Diddy, dus într-o închisoare din New Jersey după condamnarea pentru abuzuri

Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-un penitenciar din statul New Jersey, în apropiere de New York, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de patru ani şi două luni de închisoare, primită la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, potrivit unui document publicat vineri de Biroul Federal al Închisorilor, informează AFP și Agerpres.

Dosarul său arată că Sean Combs, pe numele său real, este în prezent încarcerat la Fort Dix (la 130 de kilometri sud de New York), o închisoare cu regim de securitate mai puţin strict şi un program de combatere a dependenţei de droguri, unde avocaţii săi solicitaseră transferul.

Arestat în septembrie 2024, cântăreţul şi omul de afaceri fusese până în prezent deţinut într-o închisoare din cartierul newyorkez Brooklyn, cunoscută pentru condiţiile sale insalubre.

Potrivit registrului Biroului Federal al Închisorilor, Sean Combs va putea fi eliberat pe 8 mai 2028, dată care ia în calcul perioada deja petrecută în detenţie, precum şi posibile reduceri de pedeapsă pentru bună purtare.

La 3 octombrie, P. Diddy a fost condamnat la 50 de luni de închisoare pentru transport de persoane în scopul practicării prostituţiei, precum şi la o amendă de 500.000 de dolari. Avocaţii săi au făcut apel atât împotriva acestei pedepse, cât şi împotriva condamnării pronunţate în iulie, după un proces care a durat două luni.

Juraţii unui tribunal federal din New York au respins acuzaţiile cele mai grave formulate împotriva lui Sean Combs – cele de trafic sexual şi de asociere în scopul săvârşirii de infracţiuni – scutindu-l astfel de pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

Chiar înainte de pronunţarea sentinţei, rapperul a cerut scuze celor două principale victime ale sale, calificând comportamentul său drept „dezgustător, ruşinos şi maladiv”.

„Eram bolnav. Bolnav din cauza drogurilor, eram scăpat de sub control”, a adăugat el.

