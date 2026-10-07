Eva Marie Saint, una dintre „Blondele lui Hitchcock”, a murit la vârsta de 102 ani. „Era pur şi simplu perfectă. Toată lumea o iubea”

Eva Marie Saint, câştigătoare a premiului Oscar, care a jucat în filme clasice memorabile precum „On the Waterfront” şi „North by Northwest”, a decedat marţi la reşedinţa sa din Los Angeles. Avea 102 ani, anunţă Variety.

Actriţa, a cărei carieră în cinema, televiziune şi teatru s-a întins pe o perioadă de peste 70 de ani, a murit „din cauze naturale, înconjurată de familie şi de cei dragi (...) la reşedinţa sa din Los Angeles”, a explicat agentul ei într-un comunicat.

Partenera de neuitat a lui Cary Grant în capodopera lui Hitchcock „La Nord prin Nord-Vest”, a fost apreciată de Hollywood încă de la prima sa apariţie pe marele ecran, în 1954, în filmul lui Elia Kazan, „On the Waterfront”.

Acest rol i-a adus, de altfel, Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar. Eva Marie Saint a strălucit, de asemenea, pe scenă, atât pe Broadway (New York), în Los Angeles şi Washington, cât şi în micile oraşe americane. Pasionată încă din liceu, ea „simte nevoia să se întoarcă regulat pe scenă”. „Pentru mine”, mărturisea ea, „a juca într-o piesă de teatru e ca şi cum ai fi însărcinată: un rol de teatru e ca un copil, îţi aparţine pentru totdeauna”.

Actoria pentru televiziune a rămas, de asemenea, mult timp o plăcere pentru ea, care şi-a început cariera în acest domeniu încă din tinereţe. În 1990, după cinci nominalizări, a câştigat astfel primul său premiu Emmy, pentru serialul „People Like Us”, difuzat de NBC.

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„Era pur şi simplu perfectă”

Născută la 4 iulie 1924, lângă Newark (New Jersey), din părinţi quaker care, după cum spune ea însăşi, i-au insuflat putere şi rigoare, Eva Marie Saint îşi dorea să devină profesoară. A început studiile de litere la Universitatea din Bowling Green, dar a absolvit facultatea de artă dramatică după ce şi-a descoperit pasiunea pentru teatru. Profesorul ei a descurajat-o. Cu toate acestea, ea nu a renunţat şi, în timp ce interpreta roluri minore în piese difuzate la radio şi apoi la televiziune, urma cursurile Actors Studio din New York, sub îndrumarea, printre alţii, a lui Elia Kazan, unul dintre fondatori. Publicul şi criticii i-au dat dreptate, întrucât în 1953 a fost premiată cu un Drama Critics Award pentru interpretarea sa din piesa „The Trip to Bountiful”, de Horton Foote, pe Broadway.

Pe marele ecran, Saint a făcut senzaţie încă de la prima sa apariţie în „Pe chei” („On the Waterfront”), alături de Marlon Brando. „Era pur şi simplu perfectă (...) Toată lumea o iubea, iar eu în mod special”, avea să declare Kazan. Actriţa va mărturisi că îl „admira” pe Brando, care îi dădea impresia că „o cunoaşte mai bine decât ea însăşi”. Ea îl compara cu un „colibri” datorită sensibilităţii sale extreme şi a caracterului său evaziv: „Am respect pentru alţi actori minunaţi”, dar Brando este singurul care m-a „intimidat”, până când m-am relaxat, „deoarece, la urma urmei, şi eu proveneam de la Actors Studio”.

După „North by Northwest”, alături de Cary Grant şi James Mason, Saint a înregistrat succese consecutive în mai multe filme de cult, precum „Raintree County” (Edward Dmytryk, 1957), cu Montgomery Clift şi Elizabeth Taylor, sau „Exodus” (Otto Preminger, 1960), cu Paul Newman. După „Loving” (Irvin Kershner, 1970), alături de George Segal, un film despre eliberarea sexuală de la sfârşitul anilor 1960, actriţa a jucat în principal în filme de televiziune.

„Se fac din ce în ce mai puţine filme, mai ales poveşti de dragoste, aşa cum îmi plac mie. De aceea, prefer să mă dedic televiziunii”. În plus, „nu mai există roluri când depăşeşti vârsta de douăzeci de ani”, se plângea ea. La 82 de ani a apărut în „Superman Returns” (Bryan Singer) şi, la 90 de ani, în „Winter's Tale” al lui Akiva Goldsman.

Editor : Sebastian Eduard