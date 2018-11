Explicația dată de Alex Baldwin după ce a fost arestat: "El nu poate să facă acele afirmaţii să devină adevărate"

Actorul Alec Baldwin a negat că ar fi lovit cu pumnul un bărbat în zona feţei în timpul unei dispute pentru un loc de parcare din New York, informează sâmbătă Press Association și Agerpres.

Starul american a fost pus sub acuzare pentru agresiune şi hărţuire, după ce a fost arestat în urma acelui incident, care s-a petrecut vineri în apropiere de locuinţa lui din West Village, un cartier din Manhattan, o zonă rezidenţială din New York.



Alec Baldwin, în vârstă de 60 de ani şi protagonist al emisiunii "Saturday Night Live", a fost eliberat după două ore petrecute în arestul Poliţiei newyorkeze şi va trebui să se prezinte în faţa unui tribunal pe 26 noiembrie.



Într-o declaraţie publicată pe contul de Twitter al fundaţiei de caritate pe care Alec Baldwin a înfiinţat-o alături de soţia lui, Hilaria, starul american a negat toate acuzaţiile formulate împotriva lui.



"În mod normal, nu aş face niciun comentariu despre un fapt care a fost denaturat atât de strident, aşa cum a fost ştirea publicată astăzi despre mine. Cu toate acestea, afirmaţia potrivit căreia eu am lovit cu pumnul pe cineva pentru un loc de parcare este falsă. Vreau să readuc lucrurile în ordine prin această precizare", a declarat actorul.



"Înţeleg că a devenit un fel de sport să publici în presă numele unor persoane, cu cât mai multe acuzaţii negative şi afirmaţii defăimătoare, în scopul de a obţine astfel o ştire de divertisment de tip clickbait. Din fericire, oricât de mare ar fi ecoul, el nu poate să facă acele afirmaţii să devină adevărate", a adăugat starul american.



Potrivit Poliţiei newyorkeze, Alec Baldwin pretinde că un membru al familiei sale se poziţionase pe acel loc de parcare pentru a îl rezerva astfel pentru el, în momentul în care şoferul unui automobil de tip break s-a oprit în dreptul lui şi a ocupat spaţiul în cauză.



Oficialii americani spun că bărbaţii au început să se certe şi să se împingă reciproc, înainte ca Alec Baldwin să îl lovească cu pumnul în faţă pe şoferul acelui vehicul.



Şoferul în cauză, un bărbat în vârstă de 49 de ani, a fost transportat la un spital din apropiere, după ce s-a plâns de dureri în zona maxilarului.

