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Femeia care l-a acuzat de viol pe rapperul american Jay-Z recunoaște că a mințit

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Jay Z In 8 World Premiere At The Metropolitan Opera House In New York
Jay-Z. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce declarație a fost depusă la dosar Jay-Z a vorbit despre trauma familiei sale Critici la adresa avocaților

O femeie care l-a acuzat pe Jay-Z că ar fi violat-o, pe când avea 13 ani, a recunoscut că a mințit, relatează BBC.  Procesul a fost intentat în 2024.

Femeia, al cărei nume nu a fost făcut public, a susținut atunci că ar fi fost drogată și violată de Jay-Z, pe numele său real Shawn Carter, și de Sean „Diddy” Combs la o petrecere organizată după gala MTV Video Music Awards din anul 2000.

Cei doi au negat acuzația, iar femeia a renunțat la proces anul trecut.

Shawn Carter a dat-o ulterior în judecată pe ea și pe avocații săi.

Ce declarație a fost depusă la dosar

Într-o declarație depusă joi în acest dosar, femeia a scris: „Shawn «Jay-Z» Carter nu m-a violat niciodată. Nu l-am întâlnit și nu am vorbit niciodată cu domnul Carter. Domnul Carter nu a avut niciodată vreun comportament nepotrivit față de mine.”

Femeia, identificată în documentele instanței sub pseudonimul Jane Doe, a mai afirmat: „Afirmațiile mele potrivit cărora domnul Carter și domnul Combs m-au violat în timp ce o a treia celebritate, [nume anonimizat], privea sunt false. Niciuna dintre acuzațiile mele împotriva domnului Carter nu este adevărată.”

„Înțeleg că acuzațiile mele false i-au provocat domnului Carter o suferință imensă și prejudicii care nu vor putea fi niciodată înlăturate pe deplin”, a adăugat ea.

Jay-Z a vorbit despre trauma familiei sale

Shawn Carter a respins categoric acuzațiile, pe care le-a numit o „tentativă de șantaj”, descriindu-le drept „nefondate, fictive și revoltătoare”.

Când reclamanta a renunțat la proces, în februarie 2025, rapperul, căsătorit cu artista Beyoncé, a declarat: „Trauma prin care am trecut eu, soția mea, copiii noștri și cei dragi nu poate fi ignorată niciodată.”

Femeia, originară din statul Alabama, nu mai figurează acum ca pârâtă în procesul intentat de Shawn Carter. Ea a declarat că nu a primit bani de la artist sau de la vreo persoană care acționează în numele său și că nu a fost plătită pentru noua declarație.

Rapperul continuă însă procesul împotriva foștilor avocați ai femeii, conduși de Tony Buzbee.

Într-o declarație pentru Rolling Stone, publicația care a relatat prima despre noul document, Buzbee a spus că nu îl văzuse. „Avem mai mulți avocați — cel puțin patru — care au discutat cu Jane Doe cu mult înainte ca ea să mă cunoască. Le-a relatat tuturor exact aceeași poveste. Dacă, dintr-un motiv sau altul, susține acum că ne-a mințit pe noi și instanța, aceasta este o informație nouă”, a afirmat el.

Când Carter a deschis procesul împotriva femeii și a avocaților ei, în februarie 2025, Buzbee a susținut că anchetatorii angajați de rapper ar fi „hărțuit-o, amenințat-o și presat-o în mod repetat” timp de săptămâni, încercând să o intimideze și să o determine să își retragă acuzațiile.

În noua declarație, femeia afirmă: „Nu am primit niciodată vreo amenințare din partea domnului Carter sau a cuiva care acționa în numele său.”

Critici la adresa avocaților

Explicând cum a ajuns să formuleze acuzațiile, femeia a spus că, în septembrie sau octombrie 2024, a văzut pe Facebook un anunț adresat persoanelor care ar putea avea acuzații de agresiune sexuală împotriva lui Combs. „Anunțul mi-a trezit amintiri legate de un viol suferit când aveam 13 ani”, a declarat ea.

O firmă de avocatură a contactat-o, însă, potrivit femeii, nu i-a prezentat proiectul cererii de chemare în judecată care conținea acuzațiile și nu i-a cerut aprobarea înainte de depunerea acesteia, în octombrie 2024.

Ea a mai susținut că Buzbee și ceilalți avocați ai săi au depus cererea „fără să efectueze vreo investigație independentă, verificări preliminare sau o analiză corespunzătoare și fără să obțină dovezi care să confirme acuzațiile”.

„Cererea depusă în octombrie susține că domnul Carter și domnul Combs m-au violat când eram minoră, în timp ce o celebritate al cărei nume nu este precizat privea. După cum am arătat mai sus, aceste acuzații erau false”, a declarat femeia.

Buzbee reprezintă și numeroase alte persoane care au formulat acuzații împotriva lui Combs.

Combs a negat acuzațiile femeii. Avocatul său a descris atunci cazul drept unul dintre mai multe procese civile promovate de „un avocat mai interesat de titlurile din presă decât de temeiul juridic”. BBC i-a solicitat lui Buzbee un punct de vedere.

În iulie 2025, Combs a fost condamnat într-un proces penal pentru infracțiuni legate de prostituție, care le-au implicat pe două dintre fostele sale partenere. În prezent, el execută o pedeapsă de patru ani de închisoare.

Editor : M.C

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