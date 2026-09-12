Festivalul de la Veneţia 2026: Filmul „Eu contez”, regizat de Alina Şerban, recompensat cu Premiul publicului „Armani beauty”

Lungmetrajul „Eu contez” („I Matter”'), scris şi regizat de Alina Şerban, a câştigat sâmbătă seară Premiul publicului „Armani beauty” în cadrul celei de-a 83-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, potrivit paginii oficiale a evenimentului.

Filmul, vorbit în limbile română şi romani, este o coproducţie România-Germania-Belgia şi este debutul Alinei Şerban în regie. Totodată, Alina Şerban este prima regizoare romă din România care prezintă un lungmetraj în cadrul Festivalului de Film de la Veneţia.

Pelicula spune povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregăteşte să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Ea îşi pune speranţele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va putea oferi stabilitatea şi sentimentul de familie pe care şi le doreşte. Trecerea la viaţa independentă se dovedeşte însă mai dificilă decât se aştepta.

Din distribuţie fac parte Denisa Farcaş, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunţeanu şi Natalia Călin, alături de 16 copii şi tineri rezidenţi ai centrelor de plasament Casa Iosif şi Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creştin Măgurele din Bucureşti.

Filmul „Eu contez” a fost selectat în secţiunea Venice Spotlight, secţiune dedicată filmelor caracterizate prin inovaţie şi creativitate.

Editor : Sebastian Eduard