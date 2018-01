Fiica adoptivă a lui Woody Allen, care îl acuză de abuz sexual: Sper că cineva mă va crede

Dylan Farrow, fiica adoptivă a regizorului Woody Allen, care l-a acuzat de abuz sexual pe cineast, a acordat în premieră un interviu în care declară că se simte furioasă după mulţi ani în care a fost ignorată, iar acuzaţia lansată de ea a fost văzută drept falsă, scrie bbc.com citat de News.ro.

Farrow, în vârstă de 32 de ani, l-a acuzat de mai multe ori pe Woody Allen că a molestat-o atunci când ea avea vârsta de şapte ani, învinuire pe care cineastul a respins-o întotdeauna.

În acest interviu, Dylan Farrow a spus că o înfurie sugestia potrivit căreia ea a profitat de lansarea campaniei „#MeToo” împotriva hărţuirii şi agresiunii sexuale pentru a îi distruge reputaţia lui Allen. „De ce nu ar trebui să vreau să îl dobor? De ce nu ar trebui să fiu furioasă? De ce nu ar trebui să fiu rănită de ceea ce mi s-a întâmplat?”, a spus ea.

„De ce nu ar trebui să simt un fel de indignare după toţi aceşti ani în care am fost ignorată, în care nu am fost crezută şi în care am fost dată la o parte?”, a adăugat ea.

Întregul interviu – din care a fost publicată o mică parte, miercuri, va fi difuzat joi de CBS.

Interviul a fost înregistrat luni în locuinţa lui Dylan Farrow din Bridgewater, Connecticut.

Farrow a răspuns şi la întrebarea cu privire la motivul pentru care a considerat că acum este momentul potrivit pentru ca ea să acorde un interviu unei televiziuni, după mai mulţi ani în care a susţinut că Woody Allen a abuzat-o.

„Tot ce pot face este să îmi spun adevărul şi să îmi exprim speranţa. Sper că cineva mă va crede, nu doar că va auzi ce am de spus”, a afirmat ea.

Woody Allen a fost cercetat pentru acuzaţia lansată de Farrow, potrivit căreia el ar fi molestat-o în locuinţa familiei din Connecticut. Regizorul nu a fost niciodată condamnat şi a negat întotdeauna această acuzaţie, despre care a spus că a fost fabricată de fosta lui parteneră, Mia Farrow.

În 2014, Dylan Farrow a publicat o scrisoare deschisă în care a susţinut că a fost molestată de Allen. Ea a relansat acuzaţia într-o serie de mesaje publicate pe Twitter, înaintea galei Globurilor de Aur, numindu-l pe regizor „prădător”.

Woody Allen, în vârstă de 82 de ani, a câştigat premii Oscar pentru „Annie Hall”, „Hannah and Her Sisters” şi „Midnight in Paris” şi continuă să lanseze, în medie, un film pe an.

Recent, actorii Timothee Chalamet, Rebecca Hall, Ellen Page şi Mira Sorvino au anunţat că vor dona banii câştigaţi de pe urma filmelor regizate de Allen în care au jucat campaniei „Time’s Up”.

Săptămâna trecută, regizoarea şi actriţa Greta Gerwig, care a jucat în „To Rome with Love” (2012), a spus că nu va mai lucra nicioodată cu Allen.

Pe de altă parte, actorul Alec Baldwin a spus că îl susţine pe Woody Allen, după ce tot mai mulţi profesionişti din industrie se distanţează de cineast, pe fondul campaniei „Time’s Up” împotriva comportamentului sexual neadecvat.

Cel mai recent film al lui Woody Allen, „Wonder Wheel”, distribuit de Amazon Studios, a fost lansa pe 1 decembrie 2017 şi a generat încasări de doar 1,4 milioane de dolari. Următorul lui film, „A Rainy Day in New York”, cu Timothee Chalamet în rol principal, urmează să fie lansat anul acesta.

Woody Allen, născut pe 1 decembrie 1935, la New York, este regizor, scenarist şi actor. A debutat ca regizor cu „What's Up, Tiger Lily?”, în 1966, iar printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Annie Hall” (1977), „Manhattan” (1979), „Another Woman” (1988), „Match Point” (2005), „Vicky Cristina Barcelona” (2008), „Midnight in Paris” (2011) şi „Blue Jasmine” (2013).

Cinastul a fost recompensat cu trei premii Oscar pentru cel mai bun scenariu original - în 2012, pentru ”Midnight in Paris”, în 1987, pentru ”Hannah and Her Sisters”, şi în 1978, pentru ”Annie Hall”, şi unul pentru regie, în 1978, pentru ”Annie Hall”.

Din palmaresul său mai fac parte, între altele, trei trofeee Globul de Aur şi şapte premii BAFTA.