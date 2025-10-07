Fiica lui Robin Williams, revoltată: „Nu-mi mai trimiteți videoclipuri AI cu tata. Nu e ceea ce și-ar fi dorit el”

Zelda Williams, fiica regretatului actor și comedian american Robin Williams, i-a rugat pe oameni să nu îi mai trimită videoclipuri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare tatăl ei, care a murit în 2014, scrie BBC.

„Vă rog, nu-mi mai trimiteți videoclipuri AI cu tata”, a scris Zelda Williams pe Instagram Stories.

„Nu mai credeți că vreau să le văd sau că le voi înțelege – nu vreau și nu o voi face. Dacă încercați doar să mă trolați, am văzut lucruri mult mai rele; vă voi restricționa și merg mai departe. Dar, vă rog, dacă aveți un minim de decență, încetați să faceți asta – față de el, față de mine, față de toată lumea, punct. Este stupid, o pierdere de timp și energie, și credeți-mă, NU este ceea ce și-ar fi dorit el.”

Nu este prima dată când Zelda Williams, care este regizoare, critică folosirea inteligenței artificiale pentru a recrea imaginea sau vocea tatălui său, care s-a sinucis în 2014, la vârsta de 63 de ani, în casa sa din California.

Robin Williams, cunoscut pentru filme precum Good Morning, Vietnam, Dead Poets Society și Mrs. Doubtfire, suferea de depresie în perioada morții sale.

În 2023, într-o postare pe Instagram prin care susținea campania sindicatului SAG-Aftra împotriva folosirii abuzive a inteligenței artificiale, Zelda Williams a descris încercările de a-i recrea vocea tatălui său drept „profund tulburătoare”, subliniind și implicațiile mai largi ale fenomenului.

„Nu creați artă, faceți hotdogi dezgustători, supra-procesați, din viețile oamenilor”

Postarea sa de marți face referire la o tendință tot mai răspândită pe rețelele sociale, unde imagini ale persoanelor decedate sunt „animate” digital, sub sloganuri de tipul „adu-ți cei dragi înapoi la viață”.

„Să vezi cum moștenirea unor oameni reali este redusă la «arată și sună vag ca ei, deci e suficient», doar ca alții să poată produce mizerii pentru TikTok, este exasperant”, a scris ea.

„Nu creați artă, ci niște hotdogi sura-procesați din viețile oamenilor, din istoria artei și muzicii, pe care apoi îi forțați pe alții să-i înghită, doar ca să vă dea un like. Dezgustător.”

Ea a încheiat: „Și pentru dragostea de ORICE, încetați să numiți asta «viitorul». AI nu face decât să recicleze și să regurgiteze prost trecutul, pentru a fi consumat din nou. Sunteți parte dintr-un lanț grotesc al conținutului, tot mai departe de sursa umană, în timp ce cei de la începutul lanțului râd și se hrănesc fără oprire.”

Referirea la The Human Centipede este legată de un film horror din 2009.

Reacții și controverse referitoare la un „actorul AI”

Comentariile Zeldei Williams apar pe fondul controversei legate de apariția „actorului AI” Tilly Norwood.

Norwood a fost creată de actrița și comediana olandeză Eline Van der Velden, care a declarat că și-ar dori ca personajul virtual să devină „următoarea Scarlett Johansson”.

Sindicatul SAG-Aftra a reacționat, afirmând că Norwood „nu este un actor real, ci un personaj generat de un program informatic antrenat pe munca a nenumărați interpreți profesioniști”.

„Nu are experiențe de viață, nu are emoții și, din ce am observat, publicul nu e interesat de conținut generat pe calculator, lipsit de legătură cu experiența umană”, a transmis sindicatul.

Actrița Emily Blunt a spus, la rândul ei, că ideea lui Norwood este „terifiantă”: „E cu adevărat înfricoșător. Vă rog, agențiilor, nu faceți asta. Nu ne luați conexiunea umană.”

Van der Velden a răspuns ulterior, spunând: „Pentru cei care s-au arătat furioși în legătură cu crearea personajului meu AI, Tilly Norwood nu este un substitut pentru un om, ci o lucrare creativă – o formă de artă. Ca multe alte forme de artă dinaintea ei, stârnește conversații, iar asta arată puterea creativității.”

