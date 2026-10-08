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Video Filmul „Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, promovat în SUA pentru a intra în cursa pentru Oscar

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Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan.
Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan. Foto: Profimedia
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„Fjord”, filmul realizat de Cristian Mungiu și distins cu Marele Premiu al Festivalului de la Cannes de anul acesta, își croiește drumul către Oscar. Este unul dintre subiectele de discuție la televiziunile americane, mai ales atunci când în platou se află Sebastian Stan.

În „Fjord” Sebastian Stan joacă rolul unui tată român cu valori conservatoare. Discriminarea religioasă le destramă familia după ce se mută în Norvegia, iar copiii le sunt luați de autorități pe motiv că ar fi abuzați.

Rolul a rezonat cu actorul. După ce a devenit tată în luna iulie 2026, filmul a căpătat și mai multă semnificație pentru artist.

„Eu însumi am fost un imigrant. Am venit în această țară când aveam 12 ani, aceeași vârstă ca a copiilor din film”, a declarat Sebastian Stan la MSNOW.

„Având gândul de a deveni tată, dorindu-mi copii, mă întrebam cum aș putea fi cel mai bun părinte posibil, cum creștem copiii în zilele noastre, am simțit că temele din film se aliniau foarte mult cu ceea ce mă întrebam eu.”

Actorul de origine română și-a dorit de mult timp să joace într-un astfel de film. A durat câțiva ani până a reușit.

„Este pentru prima dată când interpretezi un român autentic într-un film?”, a fost întrebat Sebastian Stan. „Da, este, și am încercat, știi, eu și Cristian, regizorul, să facem timp de 10 ani un astfel de film, dar mereu i s-a părut că nu arăt suficient de român”, a explicat Stan.

„Fjord” este în cursa pentru premiile Oscar după ce a triumfat la Cannes cu Marele Premiu Palm d’Or. Filmul are șanse reale să obțină nominalizări la nu mai puțin de cinci categorii.

Nominalizările pentru cea de-a 99-a ediție a Premiilor Oscar vor fi anunțate pe 21 ianuarie 2027.

Editor : Sebastian Eduard

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